把葉惠美拱上億萬富豪 周杰倫概念股不只賣周董

「周杰倫概念股」巨星傳奇周四(7/13)在港股上市，藝人周杰倫雖未直接插手經營，但攤開創辦人與大股東名單，多是周杰倫親友與長期工作夥伴，股價首日飆漲23.76%，一舉將周杰倫的媽媽葉惠美身家拱上17億元台幣！ 巨星傳奇也與杰威爾音樂，簽署長達10年的協議，被外界被視為「周董概念股。」 但多數人不曉得，巨星傳奇的主要業務其實是「賣咖啡」。

不是經紀公司 巨星傳奇其實在賣「咖啡」

巨星傳奇雖然搭上了「周杰倫」這位亞洲巨星IP，但它的本業其實並非經紀公司，也不是舉辦演唱會，而是「賣咖啡」。

巨星傳奇是中國最大的防彈咖啡銷售商，市場占比達25.6%，2022年公司營收高達3.44億人民幣(約14.4億元台幣)。

看到這裡或許你還滿頭問號，為什麼它是周杰倫概念股。更精確地說，巨星傳奇的商業模式，是推出護膚品、魔胴咖啡這類養生產品，與巨星合作輔以KOL做宣傳，並透過抖音、天貓、快手直播等管道宣傳銷售。

巨星傳奇自2019年4月推出魔胴咖啡。根據它的招股說明書指出，巨星傳奇的飲品銷售在2019年、2020年、2021年、2022年，分別占總收入83.0%、72.8%、62.3%及43.8%。

魔胴咖啡的概念，其實是來自歐美的防彈咖啡，是種生酮飲食的概念，被坊間當作瘦身飲品。巨星傳奇除了這個主力產品，還銷售健康管理與護膚產品。

製播節目、策畫活動 全為布局「新零售」

至於巨星傳奇製播的節目，即是Netflix播出的「周遊記」。

由周杰倫找來藝人好友，一齊周遊列國的綜藝節目，看似單純的企劃，其實巧妙安排各種銷售與置入手法。

於2020年，我們於周遊記1中透過廣告、點播及離散式產品植入等方式推廣魔胴咖啡。-摘自巨星傳奇招股說明書

巨星傳奇與周杰倫、杰威爾音樂訂立緊密合作、IP授權協議，也和劉耕宏、庾澄慶合作打造音樂節目。旗下IP還有南拳媽媽第一代成員，張傑、梁心頤、詹宇豪等人，只是營運過度依賴周杰倫，難免也讓巨星傳奇招致外界質疑目光。

巨星傳奇製作節目

2020《周遊記》周杰倫為主角的實境節目。

2021《既來之則樂之》與庾澄慶合作的音樂脫口秀。

2022《周遊記2》續作。

防彈飲料、養生上兆商機，巨星傳奇砸重本行銷

中國防彈飲料和膳食健康管理商機到底有多夯，讓巨星傳奇甘願砸下鉅額資本，動用明星與KOL全力銷售。

中國的健康產品在電子商務領域的市場規模逐年擴大，2021年已達1,826億人民幣(約7,669億台幣)。調研機構推估，預計在2026年將達2,841億人民(約1兆1,932億台幣)。

防彈飲品部分，2021年中國防彈飲料市場達32億人民幣(約134.4億台幣)，到2026年，中國將倍增到76億人民幣(約319.2億台幣)。

台灣也有巨星概念股！五月天演唱會拉抬必應創造

巨星魅力帶來的商機無庸置疑，讓這類「巨星概念股」近年冒出頭。台灣也有五月天概念股「必應創造」，公司業務相較單純，被投資歸類為演唱會概念股，近期隨疫情解封也頗受關注。

必應(6626)原本是唱片公司相信音樂的子公司，專門承接演唱會企劃製作，五月天的演唱會，幾乎都是由他們承包，因此被視為五月天概念股。2018年2月，必應創造在台灣上市，股價在今年6月初盤中最高來到155元，目前為114.5元。

此外，還有由知名經紀人邱瓈寬擔任執行長的寬魚國際(6101)，前身是PCB電子零組件供應商，轉型為影視經紀公司。近旗合作藝人包含張惠妹、頑童MJ116、王力宏等人。

（黃靖文）

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