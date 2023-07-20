陸7月LPR維持不變 符合市場預期

中國人民銀行20日公布，7月份貸款市場報價利率（LPR）維持不變。1年期LPR為3.55％，5年期以上LPR為4.2％。機構認為，7月中期借貸便利（MLF）操作利率保持不變，加之6月兩個期限品種的LPR報價剛剛下調，因此，7月LPR報價持穩符合市場預期。

人行在6月才下調LPR下調，1年期和5年期LPR均較去年8月下調了10個基本點。

一財網報導，東方金誠認為，7月LPR報價持穩不會影響第三季實體經濟融資成本持續下降。當前的重點是在6月兩個期限品種LPR報價分別下調0.1個百分點的基礎上，充分發揮LPR報價改革效能，引導實際貸款利率進一步下調。

民生銀行首席經濟學家溫彬此前指出，6月LPR報價下調將基本消耗前期存款利率下調、降息等帶來的負債成本改善空間，伴隨存量貸款滾動重定價，銀行淨息差壓力將再度加大，承壓狀態難改，也沒有再度下調LPR報價的動力和空間。

光大證券指出，LPR沒有變化並不代表實際貸款利率不會下降，後者的降幅常是大於前者的，評估貨幣政策的效果也主要看後者。對於引導貸款利率下行，除了下調LPR以外，人行有的是辦法。降低存量房貸利率是遏制住提前還貸勢頭的一個好辦法，從而減輕後者對商業銀行經營的不利影響，並為帶動居民消費增長和經濟恢復創造有利的條件。

東方金誠判斷，為支持銀行持續加大信貸投放力度，釋放穩增長政策信號，第三季有可能實施年內第二次降準。鑒於未來一段時間仍需推動實體經濟融資成本穩中有降，特別是引導新發放居民房貸利率進一步下行，若第三季降準落地，加上此前分別於2022年12月和2023年4月兩次降準為銀行帶來的降成本效應，不排除在 MLF操作利率保持不變的同時，LPR報價單獨下調的可能。

此外，東方金誠認為，在6月20日1年期LPR報價下調，以及近期10年期國債收益率持續下行推動下，新一輪存款利率下調過程或將開啟。這將緩解銀行淨息差收窄壓力，助力銀行持續降低實體經濟融資成本，乃至適當下調存量房貸利率。