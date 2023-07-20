凱瑞結束訪中 稱中美下兩次會談時間已定

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）表示，在北京舉行為期三天的會談後，雙方需要做更多工作，以就重大問題達成協議。他說，於年底將在杜拜舉行關鍵的「聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）」之前，美中兩國將舉行更多的會議。

綜合路透社與澎湃新聞報導，凱瑞19日晚在北京舉行記者會，凱瑞介紹此訪情況時表示，「事實上，我們（中美雙方）確實成功地開展了一系列長時間、非常詳細的會談，後續還有很多事情要做。這次訪華是為了開創新的局面（break new ground），中美也進行了非常坦率的對話，我們認為這對現階段來說很重要。」

談及當前中美氣候領域的交流現狀以及未來雙方的工作安排，凱瑞表示，自去年8月以來，中美在氣候領域的面對面交流中斷，現在雙方作出了明智的決定，確保中美在該領域的交流切實向前邁進一步，而不是紙上談兵。

同時，凱瑞也坦言，「你可能會注意到中美並沒有發表《聯合聲明》，因為雙方還未能清晰地找到連接我們需要達成的目標的路徑。」凱瑞還表示，雙方需要加快工作進度，中國氣候變化事務特使解振華和他本人領導的中美氣候工作團隊將繼續推進目前正在討論的內容。

說到未來一段時間的具體工作安排，凱瑞介紹稱，中美同意在未來幾週加緊工作，且已經確定了下兩次雙方會談的時間。

7月17日上午，中國氣候變化事務特使解振華在北京飯店與凱瑞舉行會談，會談前後持續約12小時。7月18日，中國國務院總理李強以及中共中央外辦主任王毅分別在北京會見凱瑞。7月19日上午，中國國家副主席韓正在北京會見凱瑞。

（旺報 陳冠宇）

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