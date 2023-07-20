若美實施更多限制 陸駐美大使:將做出回應

中國駐美國大使謝鋒於美國時間19日出席阿斯本安全論壇，他表示，中國不希望發生貿易戰或者科技戰，如果美國對中國的晶片行業實施更多限制，中國肯定會做出回應。

謝鋒與旗語新聞社創始編輯克萊門斯舉行專場爐邊對話時，作上述表示。

綜合大陸海外網與央視新聞報導，謝鋒說，中國並不迴避競爭，但美國定義競爭的方式並不公平。謝鋒提到美國正考慮建立對外投資審查機制，並進一步禁止向中國出口人工智慧晶片的話題時表示，中國政府不會袖手旁觀，中方不會主動挑釁，但也不會因挑釁而退縮。

在競爭上，謝鋒批評，首先，美方剝奪中方的參賽資格，比如美方以莫須有的安全藉口徹底封殺華為，華為提出簽署「無後門協議」仍不放過，都不讓你上場還怎麼競爭？第二，美方不是「一對一」，而是糾集盟友「多打一」，還講不講規矩？第三，美方還推出「晶片禁令」，禁止向中國出口14奈米以下晶片，就像在游泳比賽裡自己穿上最先進的鯊魚皮泳衣，別人只許穿過時的泳衣，還有起碼的公平嗎？

謝鋒強調，人不犯我、我不犯人，人若犯我、我必犯人。中方不希望世界降下「鐵幕」，也不希望拉下「矽幕」，比誰都不希望陷入以牙還牙的惡性循環。美方迄今將1300多家中國企業列入各種制裁清單，導致中方無數人失業，影響無數家庭的生計。中國人民不會無動於衷，中國政府更不會坐視不管。

阿斯彭安全論壇由阿斯彭戰略小組主辦，在美國內外有廣泛影響。美國國務卿布林肯等政府高官以及眾多前政要、知名企業家、智庫學界領袖、媒體記者和英國外交大臣等多國政要參加此次論壇。

（旺報 陳冠宇）

延伸閱讀

美封鎖中晶片發展?陸半導體企業營收增加

光贏晶片領域就足夠？外媒曝陸擁3大優勢

美國頒布晶片出口限制 中國龍頭業者叫苦