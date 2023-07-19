大陸經濟5問題同時爆 美專家預言最終結局

疫後復甦不如預期，大陸經濟出現成長大幅放緩的危機，市場上已出現大陸將步上日本後塵，落入失落年代的聲音，路透社警告大陸「可能永遠富裕不起來」專家則斷言，大陸經濟在未來10至20年很難超越美國，尤其青年失業率已經超過2成，已經出現經濟衰退。

過去不少專家會將大陸經濟疲軟的原因歸咎於疫情衝擊，但結構性問題似乎才是根本原因，尤其占GDP比重超過2成的房地產產業崩壞、投資與消費失衡、政府債務如山、當局對民間企業的監管及勞動力萎縮等狀況同時爆開，大陸經濟也面臨重擊。

野村綜合研究所首席經濟學家Richard Koo提到，大陸出現資產負債表衰退的狀況，處在大蕭條的開端，唯一的解決辦法是快速、龐大、有成效且持續性的財政刺激政策。

曾在國際貨幣基金組織（IMF）任職的智庫美國企業研究所常駐研究員Desmond Lachman指出，大陸經濟不太可能在未來10至20年內超越美國，尤其經濟成長率在青年失業率站上20%的時候已經下降至3%，彷彿已經深陷衰退。

Desmond Lachman也警告，受房地產、信貸市場泡沫破裂影響，大陸經濟很可能走向類似30年前衝擊日本經濟，陷入所謂「失落十年」困境。

（中時新聞網 郭宜欣）

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