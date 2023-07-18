中國經濟壓力增大 政府加速支持政策

大陸製造業景氣收縮幅度未再進一步擴大，但也尚未看到復甦的跡象。6月份大陸官方製造業PMI低位回升至49，供需雙雙出現回升，庫存持續去化。主要分項上，生產和新訂單回升是主要拉動力。而原材料庫存及就業人員仍形成拖累。整體上，製造業景氣在底部回穩，但轉好的基礎仍不穩固。

觀察此輪去庫存狀況，除了關注需求，企業同樣重視去庫存。6月產成品庫存指數加速回落至46.1，似乎去庫存正在加速推進。但從價格方面來看，6月出廠價格及原材料購進價格指數雙雙回升，反映6月降價力度邊際收縮。從生產來看，6月生產指數也有回升，尤其大中型企業生產回升明顯，而小型企業生產指數低位續降。以上顯示企業當前經營壓力仍大，去庫存尚未結束。

非製造業景氣出現趨緩，6月份非製造業PMI下降至53.2，表現不如季節性。從結構上看，服務業與建築業均持續回落，但仍位於景氣擴張區間。服務業受消費偏弱，呈現較大的降幅。建築業因房市不振，地產投資持續萎縮。唯一的亮點在土木工程，受近期重大基建專案落地提振，出現好轉的跡象。

需求偏弱的情況也在物價表現上獲得證明。大陸6月份CPI和去年水準持平為0％，不如市場預期的0.1％，且較上月下滑0.2％。PPI年降5.4％，降幅較前月擴大。

CPI走弱主要源於兩方面：一，受到國際油價持續下跌，能源、耐用品等工業消費品價格跌幅擴大。二，服務類價格漲幅連續兩個月回落，顯示服務業復甦斜率持續放緩，消費需求恢復相對偏慢。由於大陸內需經濟復甦動能偏弱，外需回落、新舊動能切換過程中，總需求相對不足。目前的出口、投資需求轉弱，庫存水準偏高等不利因素仍繼續存在，導致中上游價格持續承壓。仍需一段時間走出谷底。

因經濟走弱，政府持續推出刺激政策。6月的國常會針對加大宏觀政策調控力度、著力擴大有效需求、做強做優實體經濟、防範化解重點領域風險等四個方面，研究提出了一批政策措施。至今已推出多項穩增長政策，包含貨幣、金融及產業政策等。

貨幣政策方面，強調貨幣政策要作好跨週期調節，保持結構性工具穩定性，推動信貸成本穩中有降。同時，中國人民銀行增加支持農業、支持小微再貸款額度人民幣2,000億元。

結構性貨幣政策「保持再貸款再貼現工具的穩定性」，延續實施普惠小微貸款支持工具和保交樓貸款支持計畫。發改委與7 家銀行建立投貸聯動試點合作機制，以助力促進民間投資和擴大有效投資。會議表示推動企業融資和居民信貸成本穩定下降，後續利率下調降低實體融資成本仍有可能。

產業政策涉及充電樁、新能源車、醫療、外貿、家居消費、電力、製造業等，包括構建高品質充電樁基礎設施體系、改善護理服務行動、延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策、大型醫用設備配置規劃等。

國企改革方面，國企改革政策圍繞深入實施國有企業數位化轉型行動計畫，以及東三省國資國企改革推進座談會等，並強調國有企業統籌發展與安全，做好債務、房地產、金融等重點領域風險防控。

下半年的經濟展望，住宅竣工等前瞻指標顯示，經濟內生動能可持續，復甦過程可以期待。預計下半年經濟開啟復甦，後期斜率向上的穩健改善。政策方面無需對基建過度刺激，後者更多需要修身養性，為明年出口與地產更大的下行壓力留力，下半年的經濟恢復可更多依賴內生動能的修復。

（文／群益華夏盛世基金經理人 李忠翰）