陸消費復甦疲弱 期待7月政治局常務會議

年初以來，申萬食品飲料指數下跌12％，與市場原先預期疫情開放、消費將有快速反彈的情況有所分化。端午長假旅遊數據則被視為消費需求的晴雨表，以端午連假出遊數據來看，大陸經濟確有放緩跡象；6月24日大陸文化和旅遊部公布，端午節期間大陸國內旅遊人次達1.06億人次，已高於疫情前水準，按可比口徑已恢復至2019年同期的112.8％，但旅遊支出等相關收入人民幣（下同）373.1億元，仍略低於疫情之前，僅恢復至2019年同期的94.9％。

白酒行業也是消費板塊風向標。白酒行業今年1月以來動銷端資料基本符合預期，量的維度比去年同期有小幅度增長，價格除了茅台外，都有較明顯下滑。2023年以來，整體銷量年增率小幅增長，端午期間相較4、5月大幅好轉，但仍不如春節。白酒第二季大勢抵定，銷售月增率有所提升。7～8月步入白酒淡季，預期升學宴需求將有所釋放，商務需求則穩定修復。

白酒市場由中端向兩頭分化的情況，反映了整個消費市場走勢。回顧過去，經濟發展平穩後，消費市場會出現分級趨勢。如：日本經濟發展降速後，上班族平均薪資出現下滑，進而使貧富差距擴大，且中產階級加速向兩頭分化，「M型」社會初現雛形，進而引起消費分級趨勢。

白酒以檔次來區分，一方面消費降級，另一方面也有不同人群的消費升級。高端酒端午銷量，與2022年大陸嚴格封控時期相比出現雙位數增長，若以2021年為基準，則出現小幅個位數增長。次高端酒與2022年相比略增，但仍較2021年疲弱；300元以下的低檔酒，端午銷量則增長逾一成。

以降級維度觀察，次高端品項部分消費者降級，從300～500元價格帶，降級至100～300元價格帶，故今年100～200元價格帶銷售情況比往年佳。在低端酒部分，也有底層升級邏輯，以前在郊縣市場等，消費約為10幾元，現在宴席、請客送禮升級到100～200元價位帶。

送禮需求方面，高端酒中占比30％，次高端中占10％-20％。高端送禮恢復到 90％以上、基本上已恢復到疫情前水準，次高端酒類消費動能同樣恢復到疫情前水準。自飲、家庭聚會、婚喪嫁娶等酒類需求，在高端品項中占逾一成，現已恢復疫前水準，甚至出現小幅增長；次高端品項中占比約五成，現已恢復八到九成左右水準。

整體而言，商務消費恢復清況較疲弱，恢復程度不若送禮、宴飲自飲需求；白酒復甦亦呈現槓鈴狀的兩頭分化走勢，某種層面亦代表大陸整體消費市場趨勢呈現M型化發展，及中產階級困境。

不過，從亞洲各國疫後復甦路徑來看，消費復甦過程需要至少三、四季的時間，雖然上半年恢復情況較和緩，但7月底中共將召開政治局會議，屆時是否有重大財政政策，或推出宏觀措施仍可期待。

（文／國泰投信中國股票投資部主管 陳秋婷）

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