發改委：加速出台恢復擴大消費政策

即使在上年同期低基期背景下，大陸17日公布的今年第二季GDP年增率仍僅有6.3％，遠遜市場預期。大陸發改委政研室主任金賢東表示，接下來將完善消費政策，針對目前消費領域存在的突出問題，將抓緊制定推出恢復和擴大消費的政策。

綜合陸媒18日報導，金賢東在例行記者會上表示，今年以來，大陸就建構高質量充電基礎設施體系、更好支持新能源汽車下鄉等推出了一系列政策，將持續推動這些政策落實見效，改善基礎設施和服務環境，下大力氣穩定汽車等重點領域消費。

同時，接下來將圍繞穩定大宗消費、促進汽車消費和電子產品消費、拓展農村消費、優化消費環境等方面，推出一批務實管用的政策舉措並推動儘快落實見效

金賢東表示，促進消費就必須多管道增加城鄉居民收入，發改委將持續做好穩就業促增收的各項工作，落實落細穩就業政策措施，促進青年等重點群體就業；同時，依託深化收入分配制度改革部際聯席會議機制，系統推進收入分配領域重點工作，強化重點群體支持和幫扶，增加低收入者收入，積極探索促進居民增收有效路徑。

金賢東表示，下一步，發改委將著力加快指導產業體系升級發展，鞏固傳統優勢產業領先地位。加快修訂出台產業結構調整指導目錄（2023年本），深入實施增強製造業核心競爭力提升行動計劃，推動鋼鐵等重點行業加快聯合重組，加快傳統產業數位化轉型。大力發展先進製造業，持續強化品牌建設，不斷提升高端化、智慧化、綠色化水平。