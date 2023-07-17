飆破21％！6月大陸青年失業率續創新高

陸6月青年失業率21.3％

大陸統計局公布，6月份16～24歲勞動力調查失業率分別為21.3％，再創新高；上半年全國城鎮調查失業率平均值為5.3％，比第一季下降0.2個百分點。官方表示，7月由於青年畢業生、年輕人集中進入勞動力市場，青年失業率有可能還會提高。

大陸統計局數據顯示，6月份全國城鎮調查失業率為5.2％，與5月持平。

關於青年人失業率，大陸國家統計局指出，隨著大學畢業生逐步進入勞動力市場，從季節上、歷史上來看，每到畢業季的時候，青年人失業率都會有所上升。從今年的情況看，6月份青年失業率為21.3％，比5月有所提高。

從7月情況來看，由於青年畢業生、年輕人集中進入勞動力市場，有可能還會有所提高。一般隨著畢業季過去，年輕人逐步找到工作，從歷史規律來看，8月份後會逐步下降。

國家統計局表示，當前就業的總量壓力和結構性問題仍存在，青年人的求職難和部分行業招工難並存，穩就業需要持續加力。（工商時報 楊晴安）

中國官方今天公布6月份及上半年經濟數據。6月消費總額年增僅3.1%，成斷崖式下滑；民間固定資產投資年增率持續為負，青年失業率再創新高至21.3%，房地產投資額降幅擴大。

根據中國國家統計局今天公布的國民經濟數據，在消費方面，上半年，社會消費品零售總額人民幣（下同）22兆7588億元（約新台幣97兆8628億元），年增8.2%。6月份，社會消費品零售總額3兆9951億元，年增3.1%，是目前年內最低點。

社零總額的增速自4月一路往下，4月為18.4%，5月為12.7%，6月為3.1%。考慮到去年第2季中國多地封控，今年的4月及5月皆因比較基期較低緣故，顯得數值較高。

在投資方面，上半年，全國固定資產投資（不含農戶）24兆3113億元，年增3.8%。其中，民間固定資產投資12兆8570億元，年減0.2%。與1到5月相比，上半年固定資產投資的增幅縮小0.2個百分點，民間投資降幅擴大0.1個百分點。

上半年，規模以上工業增加值年增3.8%（增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率）。6月份，規模以上工業增加值年增4.4%。分經濟類型看，上半年，國有控股企業增加值年增4.4%；股份制企業增長4.4%，外商及港澳台商投資企業增長0.8%；私營企業增長1.9%。

在房地產方面，上半年，全國房地產開發投資5兆8550億元，年降7.9%，比1到5月的降幅7.2%再擴大0.7個百分點。

上半年，房地產開發企業房屋施工面積年降6.6%，商品房銷售面積年降5.3%，其中住宅銷售面積下降2.8%。商品房銷售額年增1.1%，其中住宅銷售額增長3.7%。

6月份青年人失業率持續攀升，16至24歲勞動力調查失業率21.3%，高於5月0.5個百分點，連續3個月創2018年有統計以來的新高、及逾20%。主要勞動年齡群體即25至59歲人群調查失業率為4.1%，與5月持平。全國城鎮調查失業率為5.2%，與5月持平。

一般認為，拉動經濟成長的「三駕馬車」為消費、投資、出口。除了前兩項數據今天公布，中國海關總署日前也已經公布6月和上半年的出口數據。

6月進出口雙降，以美元計價6月出口年減12.4%，遠高於市場估的下跌9.5%，是逾3年來最大降幅；進口年減6.8%，也高於市場預估的下降4.1%。今年上半年，以美元計價中國出口年減3.2%，進口下降6.7%；貿易順差4,086.9億美元。（中央社）

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