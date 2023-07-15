中國經濟新格局 投資思維需再進化

隨著中國疫後的經濟復甦，國際投資者正重新發現中國股票市場的獨特機會。今年1月份，外資通過滬深港通淨買入中國A股就飆升至人民幣（下同）1,410億元，是2022年同期的2倍，創下2014年推出滬深港通以來的歷史新高。截至6月30日，2023年上半年北上資金累計淨買入A股1,833億元，較去年同期增加1.55倍。

這種熱情的部分原因在於反彈的力度，消費是經濟日益重要的驅動力，而股市是許多中國最大的國內消費品牌的所在地，這是其他地方所沒有的。除了消費之外，中國其他幾個主要投資主題在A股市場也得到很好的體現。

永續發展是可以通過A股實現的另一個關鍵主題，其中涉及再生能源、電動汽車和電池技術的股票。更廣泛地說，有利於A股市場的長期結構性考慮。儘管中國股票已經成為相關全球指數的一部分，但國際投資者仍然減持市場。隨著投資者逐漸增加對中國的配置，這種情況可能會發生變化。

中國經濟在全球市場的影響力持續上升，中國股市亦因而不斷擴大。據統計，截至2022年12月31日，A股上市公司總市值達到87.75兆元，是世界上流動性最高的股票市場之一。除了市場愈趨開放外，A股市場的獨特性或是驅使投資者增加中國配置的原因之一。中國經濟轉型的步伐持續，增長軸心由製造業轉向服務業及高增長的新經濟行業。

投資者雖對中國經濟復甦力度意見不一，但可見的是，疫後重新開放確實為經濟帶來改善。同時，中國通膨水平溫和，令中國當局有空間維持穩定和適度寬鬆的總體政策，且中國的金融及監管體系相對獨立，使其免受美國矽谷銀行等外圍事件的衝擊。

在新的地緣政治局勢下，供應鏈重組成為熱門話題，為中國部分產業帶來實質挑戰。當中包括中國高階晶片製造放緩、動力電池和太陽能等優勢產業面臨潛在貿易障礙、勞動密集型製造業外流等，但這些挑戰亦同時為中國產業鏈升級注入新動力。

我們留意到，中國憑藉中上游產業鏈優勢，與東協國家形成新的供應鏈整合。儘管中國對美國的直接出口量下降，但與東協國家的貿易量則屢創新高。同時，中國在技術及資本密集型行業持續取得突破。以汽車業為例，中國於2022年已成為全球第二大汽車出口國。在這些利多因素下，中國2022年即使面對諸多挑戰，全年出口仍創新高。

同時，產業鏈重組亦加快中國市場的國產替代。中國在半導體、工業機械人、數控機床等多個領域，已成為全球最大單一市場。為確保供應穩定，中國客戶紛紛加快引入國內供應商，因而促進這些領域的國產替代於過去幾年快速增加。

中國全新的格局為採取由下而上、基本面研究的投資者，營造有利的投資環境。面對新格局，投資者需要擺脫舊有的思維模式，採取更靈活的投資策略。若投資者冀捕捉中國經濟轉型的潛力，便需要行業分佈廣泛的指數作為參考，以便在新興科技行業作出資產配置及對沖風險。整理而言，我們仍選擇性看好中國股票，加上中國債券殖利率正在下降，信用市場也有選擇性機會，在中國市場，有很多主題可以參與，相信這是全球投資者應該重新考慮的市場。