乘聯會：陸2手車市潛利大

儘管大陸車市當前陷入激烈的價格戰，但二手車市場的成長潛力卻為業界看好。中國乘聯會祕書長崔東樹表示，大陸二手車市場發展潛力巨大，2022年二手車交易量逾1,600萬輛，交易額達人民幣（下同）1.06兆元，成為名符其實的兆元級市場。

智通財經報導，崔東樹日前透過其個人微信公眾號發文稱，截止2022年底，大陸汽車保有量突破3.1億輛，擁有汽車駕照的人員達到4.5億人，1.4億人有車有駕照但沒有車，大陸車市的巨大增長潛力仍然是極其明顯的。2022年大陸二手車交易量達到1,603萬輛，交易額達到1.06兆元。

報導稱，與先進國家市場相比，大陸二手車的交易比例相對較低，二手車消費起步更晚。目前大陸二手車正處於快速崛起階段，未來發展潛力極其巨大，尤其是新能源汽車的發展，讓更多普通消費者有了購車和用車的低成本優勢。

近幾年，大陸二手車市場呈現較快發展，從2014年的600萬輛一路上升到2021年的1,759萬輛，7年間增長1,100萬輛的規模，大幅增長的表現相對較強。2022年受疫情多地散發影響，總體二手車交易量呈現相對偏低的狀態，年減9％。

但2023年二手車行業發展重回快車道，前5個月大陸二手車銷量達到724萬台，年增17％。與此同時，二手車交易額逐步提升，2022年大陸二手車交易額達到10,596億元，今年前5個月達到4,544億元的水準。

以交易的情況來看，大陸二手車市場的格局呈現轎車市場持續增長，而客車市場相對萎縮的局面，二手車市場結構總體穩定。