王毅批美印太戰略 衝擊東協地區利益

中共中央外事辦主任王毅13至14日出席於印尼雅加達舉行的東亞合作系列外長會，王毅指出，要警惕美國發起的「印太戰略」，影響東協中心地位。隨後與歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）會面時再指出，應警惕將「去風險」變成「脫鉤斷鏈」的代名詞。

人民網報導，王毅近日接連出席中國—東協（10+1）外長會、東協與中日韓（10+3）外長會，以及東亞峰會外長會和東協地區論壇外長會。他在會上強調，當前形勢下，地區國家要警惕「印太戰略」加快向本地區滲透，衝擊東協中心地位，衝擊以東協為核心建立起來的行之有效的區域合作架構。

此外，要警惕北約試圖插足本地區，引入冷戰思維和陣營對抗，破壞地區國家多年努力得來的和平穩定局面；警惕域外大國借南海問題介入地區事務，挑撥破壞地區國家之間的團結協作。

對於台灣議題，王毅再度強調，台灣問題是中國內政，不容外來干涉，駁斥個別國家稱中方單方面改變台海現狀的錯誤論調。

中國外交部公布，王毅14日與波瑞爾會談時表示，中歐之間沒有根本利害衝突，中歐加強溝通、增進信任、深化合作符合雙方共同利益。歐方應進一步明確雙方戰略夥伴關係定位，尤其要警惕將經濟問題政治化、工具化，使「去風險」變成「脫鉤斷鏈」的代名詞。

波瑞爾則指出，中國首先是歐盟的重要夥伴，這一定位十分清晰，也十分確定。歐盟堅定奉行一個中國政策。歐方願探討加強雙方的政策對接，推動務實合作取得更多成果。

波瑞爾表示，全球產供鏈你中有我、我中有你，歐中「脫鉤」不現實，也不可能。歐盟不支持陣營對立和平行體系。「去風險」絕非針對中國，歐盟從無意阻礙中國的發展。