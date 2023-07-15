復甦有感 陸七航企H1虧損大幅縮窄

陸股上市七大航企14日晚集體發表2023年上半年業績預告，在疫後旅遊潮帶動下，七公司上半年預計合計淨虧損人民幣（下同）123億～164億元，較2022年同期合計淨虧損約666億元的規模，預計大幅減少虧損逾500億元。

陸股上市的南方航空、中國國航、中國東航、春秋航空、吉祥航空、華夏航空、海航控股14日晚間集體預告上半年業績，各航企期內業績表現均優於去年同期。其中，民營航企春秋航空、吉祥航空轉虧為盈，率先獲利。

春秋航空預計今年上半年淨利為6.5億～8.5億元（去年同期虧損12.45億元）。上半年該公司境內航線投入可用座位公里與2019年同期相比增長超過40％。且客座率持續回升，今年6月達到上半年單月高點91.32％。同時，國際及地區航線運力投放及需求也在穩步恢復中。

吉祥航空則預計上半年淨利約5,500萬～8,000萬元（去年同期淨虧損近19億元）。

吉祥航空表示，上半年受益於行業恢復、旅客搭機需求增加，營業利潤轉虧為盈。然而，雖然第二季營業利潤與第一季相比有改善，但受到人民幣匯率貶值影響，第二季財務費用相應增加，因此第二季仍虧損。

證券時報指出，目前大陸民航業已進入傳統的暑運旺季，各大航企此前對暑運市場普遍給予較樂觀的預期，並穩步增加投放運力，以掌握暑運旺季商機。

7月開始的大陸暑期運輸表現也呈現「開門紅」。

公開數據顯示，7月1日～11日，境內航線實際執行客運航班量超過14萬班次，為2019年同期的105％左右。境內航線旅客運輸量超過1,900萬人次。截至11日，暑運期間（7月1日～8月31日）大陸航企的機票預訂量超過4,000萬。