美擬禁中晶片 三CEO將赴華府拆彈

美國擬再次擴大對中國科技封鎖，包括AI晶片、對華為出口規定、半導體設備領域都可能收緊限制。而英特爾、高通、輝達三家外企執行長傳將在下周抵達華盛頓，討論並試圖緩解晶片管制。

綜合外媒報導，輝達、英特爾和高通的執行長傳將在下周訪問華盛頓，討論對中國政策，並試圖喊停或緩解美國政府的管制方針。路透引述知情人士表示，美國官員正在考慮收緊影響高性能運算晶片和向華為技術有限公司發貨的出口規定，這些規則將會影響英特爾和高通。

知情人士表示，下周業界高管將會與政府官員直接對話輝達等晶片公司擔心新的管制規則將大幅衝擊公司業務，甚至使企業與產業遭受永久性銷售損失，中美方面的矛盾也會因此持續升級。

報導指出，這些公司高管最主要目的之一，是確認新限制措施可能對企業可能產生的直接影響。在許多美國晶片公司的收入結構中，中國市場占比都達到2成甚至以上，美企高管將試圖告知政府，衝擊收入也將打擊企業在研發端的投入與支出。

此外，美國還將進一步加大與歐洲之間的合作限制中國產業，美國與荷蘭進一步收緊晶片相關技術輸出到中國。傳荷蘭將在9月生效的晶片新規定，會禁止設備大廠艾司摩爾在未經批准的情況下對受管制設備進行維護、維修及提供備用零組件。

相關消息指出，美國有意限制艾司摩爾在未經批准的情況下，向六家中國廠商銷售舊款DUV（深紫外光）設備，其中也包括中國晶圓代工龍頭中芯國際營運的工廠。

預計拜登政府會使用「外國直接產品規則」，根據該規模只要企業使用的產品含有美國零件與技術，就必須經過美國政府的批准才能出口給特定企業，此前美國曾用該措施在中國科技大廠華為身上。

美國法院也著手加大政策限制，參議員推動「對外投資透明法案」，追蹤美國對中國的投資，避免美國資本反而成為危害美國安全的風險。