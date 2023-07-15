陸二手房市冷 價跌城市大增

大陸即將在17日公布第二季經濟數據，但15日公布的70城房價數據呈現出房市再趨疲軟現象，6月新房價格指數由漲轉跌，二手房價按月下滑的城市數量更創新高規模，為GDP數字籠罩陰霾。

大陸國家統計局15日公布的6月70個中大城市房價數據顯示，期間商品住宅銷售價格按月、按年上漲城市個數均呈現減少。其中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月上漲城市分別有31個和7個，較上月分別減少15個和8個。

證券時報引述中原地產首席分析師張大偉表示，6月有多達63個城市二手房價下降，創下有統計以來的峰值，和去年12月特殊時期時情況接近。

大陸政府欲提振經濟，極力想挽救近年因債務問題而被重創的房市。首季數據小幅提振，1～3月商品房銷售面積年減1.8％持續有所收斂，銷售額更增長4.1％轉正。但房市在次季又逐月低迷，張大偉表示，4月開始就有房市熱度消退狀況，5、6月更加明顯。

不僅二手房，新房同樣如此，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，3月以來70城新房價格指數月漲幅就持續收窄，在6月更是「由漲轉跌」按月下滑0.1％，是今年以來首次下滑。在6月，一、二線城市新房價格指數按月停止上漲，三線城市則月減0.1％。

二手房方面，一線城市月減0.7％，二、三線城市月減0.4％。李宇嘉指出，一線城市二手房價跌幅大於二、三線城市，主要原因包括北上深近期市場預期下滑，掛牌出售數量大幅攀升、甚至降下出售。同時，疫情後就業復甦不如預期，新市民與年輕人對房價支付能力下滑，人口外流。此外，一線城市近期保租房、人才房供應多，也使房價預期轉弱。

不過李宇嘉指出，近期債務到期、保交樓力度加大對資金需求增加，房地產開發商重新開始降價促銷，政府開始部署，預計房貸利率會進入新一輪下降週期，各地因城施策的力度繼續加大，三季度房市表現相比二季度將有所好轉、低點修復。