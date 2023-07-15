陸房企高負債風險 人行：部分需時間消化

中國人民銀行（中國央行）官員日前表示，今年以來房地產市場整體呈現企穩態勢，但是部分房企長期累積的風險需要時間才能消化。

人行貨幣政策司司長鄒瀾昨天在一場有關中國房地產市場發展前景的記者會表示，4月以來房市逐步進入常態化運行，但部分房企長期累積的風險仍需一段時間才能逐步消化。

陸媒中國青年報官網引述鄒瀾指出，部分房地產開發企業長期「高槓桿、高負債、高周轉」經營，資產端土地、在建工程、多元化經營資產無節制擴張，對應形成了高額負債。

從負債來源結構來看，近7成是個人預收房款和上下游企業墊款，金融負債占比約31%，其中銀行貸款占比不到一半；從銀行房地產信貸結構來說，房地產貸款額共人民幣50餘兆元，其中個人住房貸款餘額近40兆元，絕大多數屬購房自住，依靠家庭收入按月償還貸款，不良率長期在0.5%以下。

對於已售未按期完工交屋的個人住房貸款，由於依照現行法律會優先保障購屋民眾利益，這部分貸款可能面臨一定風險，但占總量的比重非常低、風險可控。

此外，鄒瀾說，房地產開發貸款餘額13兆元左右，其中地產開發、保障房建設貸款餘額約6兆元，還款有保障。開發企業承貸的約為6至7兆元，因為部分開發企業出現困難，不良率有所上升，但與銀行貸款總量相比很小。

鄒瀾提到，2021年下半年以來，中國金融部門配合有關部門加大「保交樓」支持力度，保持房地產重點融資管道穩定，加快推動行業風險出清。

另綜合當前房市形勢，人行和國家金融監管總局近日聯合發布通知，將「金融16條」當中兩項有適用期限的政策統一延長至明年底，引導金融機構繼續對房企融資展期，加大保交樓金融支持，同時結合保交樓工作需要，將2000億元保交樓貸款支持計畫期限延至明年5月底。

鄒瀾表示，人行下一步將配合相關部門和地方政府做好「保交樓、保民生、保穩定」工作，滿足行業合理融資需求，繼續為行業風險有序出清創造有利金融環境。

他進一步指出，中國房市供求關係已發生深刻變化，過去在市場長期過熱階段陸續制定的政策存在邊際優化空間，金融部門將積極配合有關部門加強政策研究，因城施策提高政策精準度，更好地支持剛性和改善性住房需求，促進房市平穩健康發展。

（中央社記者周慧盈北京15日電）

（編輯：吳柏緯）1120715

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