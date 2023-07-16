水土不服 亞馬遜停運中國官網服務

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）進一步收縮中國業務，該公司於5月23日突然宣布將退出中國市場，並向使用者發出通知信，指出將自7月17日起停運亞馬遜中國官網，並暫停向賣家提供該平台的服務。

路透此前引述亞馬遜發言人表示，在亞馬遜中國官網停運前，會與其賣家密切合作，確保順利過渡並繼續提供最佳的客戶體驗。另外，有意在中國以外的Amazon平台上進行銷售的賣家，可以繼續通過亞馬遜的全球銷售網站出售產品。

亞馬遜於2004年以7,500萬美元收購卓越網，正式進入中國市場，在中國市占率曾高達15.4％。但隨著中國電商巨頭阿里巴巴的淘寶以及京東等在地平台興起，亞馬遜的發展落後於本土電商，導致其市場份額不斷被蠶食，2019年已不足1％。

業內人士分析指出，在中國電商市場中，以淘寶和京東為首的當地電商巨頭，購物、支付和送貨等服務體系，皆更符合中國消費者的喜好和習慣。

回顧近年，亞馬遜已經多次收縮在中國的業務，亞馬遜Kindle於2023年6月正式撤出中國市場，用戶無法再購入新電子書。亞馬遜中國網站也於2019年7月停止提供賣家服務，但仍保留海外購、全球開店和亞馬遜雲計算等業務。

值得注意的是，除亞馬遜之外，已有多家互聯網科技企業因不服水土，不得不退出中國市場，包括全球最大民宿平台Airbnb於2022年5月關閉中國業務，微軟旗下職場社交平台LinkedIn也於2023年5月宣布撤出中國全部業務。