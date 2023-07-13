亞運助威 世界小工廠義烏體育用品訂單飆

隨著杭州第19屆亞運會的日漸臨近，有「世界小商品之都」之稱的浙江義烏也享受了體育賽事帶來的經濟紅利。據義烏海關統計顯示，今年1到5月義烏出口體育用品28.5億元（人民幣，下同）、年增率達到15.6％。實際走訪義烏國際商貿城時也發現，亞洲國家的體育用品訂單正在持續擴大。

根據大陸央視報導，在義烏國際商貿城一家經營體育用品的店鋪裡，來自約旦的採購商阿卜杜拉在翻譯幫助後，下了一筆超過百萬元的訂單。阿卜杜拉表示，今年是亞運年，在他們國家的體育用品的銷量持續攀升，他也看準商機，準備增開一家店鋪。這次來就是為新店進貨。

隨著9月大陸杭州亞運會的接近，「亞運經濟紅利」正在顯現，一家義烏商店的銷售經理徐麗就說，亞洲民間體育賽事正在增多。作為一家主營健身體育器材的店鋪，店裡最近賣得最好的，反而是之前附帶經營的各種比賽用球，「最近像足球、排球、乒乓球，以前客戶可能帶個三件五件，每件五十個，現在會多一點，可能十幾件、二十幾件。」

也有不少經營戶表示，這段時間，亞洲客戶的採購量明顯增長。在義烏國際商貿城經營體育用品的李志說，像自家的球拍主要銷往非洲與亞洲，以前非洲是賣得比較多的，大概一個月能出到7000副左右，亞洲約4000副左右，現在則是反過來，亞洲賣的更多。

「亞運熱」帶來訂單的增長，讓生產廠家迎來一筆擴大生意。但也有企業苦於產能跟不上訂單需求，也有商家表示，目前向一些外部承包的工廠報訂單過去，全部都要三個月以後才能發貨。

（旺報 吳泓勳）