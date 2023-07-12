2023富比世陸最佳CEO 比亞迪王傳福居首

2023富比世中國最佳CEO 榜單出爐：比亞迪王傳福蟬聯首位

富比世微信公眾號公布，全球新冠疫情宣告終結後，富比世中國首次推出50位最佳CEO，其中，比亞迪董事長王傳福憑藉比亞迪翻倍增長的收入與破百億人民幣的淨利潤蟬聯榜單首位，寧德時代董事長曾毓群排名第二。

IT之家報導，在今年的名單中，互聯網公司CEO大面積缺席的情況有所改善。2020年，拼多多創辦人黃崢離開拼多多。此後，陳磊與趙佳臻幫助公司應對疫情衝擊，實現全球化突圍，帶領拼多多向高質量發展轉型。他們兩位也成為今年榜單中排名最高的互聯網公司CEO，並列第三。

報導指出，最近三年，富比世中國最佳CEO榜單的更迭頻率遠高於2020年之前。今年，僅有10位CEO成為連續入圍者。如果將時間線拉長到過去三年，則僅有比亞迪、寧德時代與匯川技術三家公司的CEO依靠穩定的評分保持連勝。

此外，與去年相比，富比世中國最佳CEO的平均年齡下降0.5歲。今年上榜的40位新面孔中，50歲以下的CEO達到了12位。從行業分佈看，硬科技與高端製造領域的CEO在人數上延續去年的優勢，占比超過一半；但醫藥健康相關企業的CEO數量已從2021年的10位減少至今年的4位。