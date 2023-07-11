陸限制鎵出口 全球電動車廠心慌慌

中國大陸即將實施鎵（Gallium）出口管制，這讓全球許多汽車製造商陷入兩難局面，他們是否可以繼續依賴這種，被視為電動汽車革命性材料。對於電動汽車而言，氮化鎵化合物能夠承受大量電力而不產生熱量，這使其成為車載充電器和變壓器的理想選擇，這些變壓器有助於控制電池組的電力流動。

據《路透社》11日報導，鎵目前被廣泛應用於各種領域，從LED燈到手機充電器，但一般民眾對此所知甚少，高純度的鎵可以在手中熔化，而且幾種含鎵的化合物已經成為半導體領域的關鍵原料。

位於加州的一間美國氮化鎵晶片公司Transphorm聯合創辦人表示：「氮化鎵是一個超強的倍增器」，只需要1微米（nm）超薄的一層氮化鎵。「就可以在相同大小的充電設備上實現更快速的充電，或者如果你想以相同速度充電，你可以將充電設備縮得更小，」

Transphorm正在與眾多電動汽車的製造商合作，參與車載充電器的設計階段，這些車型預計將於2026年左右上市。表示，他們還正在與其他公司討論在變壓器中使用這些技術。

但一些礦物專家表示，中國上週決定從下個月開始對鎵和另一種半導體材料鍺（Germanium）實施出口管制，這可能迫使汽車製造商重新考慮。汽車行業才剛從受疫情影響的全球半導體短缺中恢復過來，該短缺迫使汽車製造商停產一些車型，有時甚至讓未完成的車輛滯留等待單一晶片。

關鍵礦物研究所（Critical Minerals Institute）主任尼爾（Alastair Neill）表示，正在設計下一代電動汽車的汽車製造商可以選擇碳化矽，即使氮化鎵的性能優於碳化矽約30％，但至少可以避免出現新的供應鏈問題。

文章來源：China gallium curbs raise chip questions for future EV models

（中時新聞網 張威翔）

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