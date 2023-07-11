面臨三重考驗 陸逾9成二手車商虧損

大陸二手車新政加上市場環境惡化，讓中小車商普遍面臨轉型與生存的挑戰。據中國汽車流通協會調研資料顯示，近年來出現虧損的二手車商占比達92％，生存發展受到嚴峻挑戰。多家二手車商直言，本以為去年就很艱難了，但今年的情況更加糟糕，是從業以來最難的一年。」

中國汽車流通協會秘書長肖鄭三近日在2023年中國二手車大會上也說，「今年整個汽車市場都充滿著不確定性因素，新車價格戰傳導到了二手車市場，二手車消費者持幣觀望情緒加劇，車商收車更加謹慎。整個二手車行業面臨著需求收縮、供給衝擊、預期減弱的三重考驗。」

雖然今年前5月的二手車交易量有所上漲，但當前二手車商庫存仍普遍高。中國汽車流通協會副秘書長田甜表示，2022年初二手車商的庫存天數約37天，到今年6月提高到了57天。

她說明，現在新車基本上每15天調一次價，這意味二手車在近60天庫存週期裡，新車會降價4次。二手車的毛利率基本約在8％，如果每次新車降價損失2個點的毛利，四次調價後還沒出售掉就肯定會虧損。

另值得注意的是，長期以來，二手車交易絕大多數是以經紀方式通過個人之間的撮合交易來進行。在近60萬家二手車商中，近70％仍是個體戶性質的商戶。而個體工商戶、夫妻店等經濟模式下經營的公司每年只有3個過戶指標，這意味生存空間會被擠壓。

根據第一財經引述肖鄭三說「已經轉型的車商大概為52.7％，還有31.2％在猶豫，還有13％的小車商明確表示不轉型。」他表示二手車交易由經紀模式轉為經銷模式是不可逆轉的大趨勢，但當前各地區對二手車新政的全面理解和實施步驟還不統一，從業者短期內也還無法適應新政變化，讓經營轉型道路仍需披荊斬棘。

（旺報 吳泓勳）

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