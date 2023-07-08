3關鍵力量推動新興市場 中國扮要角

近十年來，美元走強，因此削弱新興市場出口競爭力。原物料價格下降、地緣政治加劇，新冠疫情也增加了新的挑戰。2011～2022年，中國的年均GDP成長率降至6.6％，未來幾年預估將進一步減速至約4.5％。同時，中國政府更傾向於關注社會均衡發展，並推動相關政策改革。在這種背景下，新興市場企業的盈餘表現較2000～2010年大幅降低，抑制股票報酬表現，因而落後美國、歐洲、澳洲及遠東地區等成熟國家。

聯博認為，過去40年間，新興市場股票與成熟市場的三年滾動報酬表現隨著景氣循環，漲跌互見。而新興市場經歷十年的沉潛之後，累積推動新興市場的3股關鍵力量，且中國仍扮演重要角色。

第一，創新將成為成長新動力。科技和創新是新興市場成長的新引擎，幫助國家跳升至有競爭力的地位、使消費者具備數位能力，並使企業能夠參與全球創新繁榮。在許多領域，新興市場正在超越成熟市場。例如，中國的電動車普及率在2021年達到27％，是美國的四倍以上；在行動支付方面，中國是全球的領導者。根據FIS全球支付報告，2022年亞洲其他地區的數位錢包在零售POS（銷售點時報管理）系統交易的占比約30％，大約是歐洲的三倍。新興市場公司亦積極參與全球科技革命，2000年以來，新興市場申請國際專利的比重成長兩倍，達到23％。

第二，中國政策重塑經濟成長施力點。隨著中國經濟成長，人民將逐漸變得富裕，政府對於不斷擴大的社會經濟差距變得更加敏感，希望促進均衡發展、提高生產力、收入和基礎設施。因此中國近年來對某些產業進行監管，引起市場紛擾，也削弱部份投資人投資中國的信心。但聯博認為，可以透過理解中國政府和私部門之間的相互作用，來減輕監管的不確定性。例如，某些類型的中國企業將受益於政策優先事項，即便並未鎖定高收入族群，但仍可能在產業中具有優勢。聯博認為，與其放棄中國的巨大報酬潛力，投資人應該制定一種降低監管風險的策略，以在成長型經濟中尋求機會。

第三，帶動商品需求的綠色投資。作為全球最大的二氧化碳排放國，中國的目標是在2030年之前達到碳達峰，並在2060年實現碳中和。要實現這些雄心勃勃的目標，需要大規模投資風能和太陽能發電、電動汽車、智慧電網和其他綠色科技，支持中國綠色議程的公司將因此從政策中受惠。

此外，中國的許多綠色能源供應商也是全球主要供應商，將受惠於全球能源轉型。銅、鎳、鈷、鋰和稀土等商品是再生能源設備和電動汽車的重要成分，中國正是許多礦產的主要供應國之一。

新興市場股票市場表現的束縛有望減輕。貨幣動態看起來有利、中國重新開放經濟，新興市場與成熟市場的成長差距在近年縮小之後有望擴大。聯博認為，與其放棄這個區域成長性的投資機會，不如趁新興市場評價面具吸引力的期間，重新審視新興市場在其全球股票中的配置，並建立一個長期策略，以捕捉新興市場成長演進下一階段的最佳時機。

（文／聯博集團新興市場股票主管 Sammy Suzuki）