陸擬推戶籍制 拉抬農民工消費

大陸持續研擬經濟刺激政策，人行貨幣政策委員會委員蔡昉8日出席第九屆「青島·大陸財富論壇」時表示，大陸經濟出現新常態，且消費成為常態化的制約經濟的阻礙。蔡昉指出，戶籍制度可以釋放農民工消費，有望上看人民幣（下同）兆級規模。

華爾街見聞引述蔡昉指出，大陸經濟發展轉變為以消費需求為主要拉動力的模式，因而衍生出新常態，包括由供給側轉向需求側因素，特別是消費成為常態化的制約經濟的阻礙；再加上失業率會上一個台階，青年、農民工失業率仍然居高不下，影響收入受影響，拖累消費意願。

對於大陸面臨的新常態議題，蔡昉認為，官方推出的總體經濟政策應有新手段、新對象。例如，政策刺激對象要從投資轉向消費，這樣可以更加直接對應現實的經濟困難和短板，刺激居民消費將產生更大的乘數效應，也可以實現短期和長期目標的統一，措施的兼容可減少後遺症。

其中，蔡昉指出，戶籍制度可以立竿見影、真金白銀地刺激消費，他在演講中引述國內外的研究表明，由於沒有公共服務、沒有社會保障，使民眾有後顧之憂，認為應該要存錢，因此壓低消費意願，該因素的影響幅度約為23％。

研究顯示，如果能有效解除民眾的後顧之憂，將有望提高接近30％的消費規模，而且是在沒有收入增長的情況下。蔡昉強調，現在最需要的就是要刺激居民的消費，要用所有合理合法合規、合經濟理論規律的管道，把錢發到居民的錢包裡。大陸若推行戶籍制度改革，將可以把目前已經進城的1.8億農民工消費意願釋放出來，初步推算，總額大概上看兆級規模。