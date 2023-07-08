少子化 陸去年逾萬家幼稚園、小學倒閉

隨著出生率下降，少子化問題嚴重，令大陸2022年全國幼稚園、小學數量各減少超過5千家，降幅分別為1.9％及3.3％；學生數量則分別減少177.6萬和47.8萬人，降幅為3.7％及0.4％。

中國教育部日前發布「2022年全國教育事業發展統計公報」指出，去年全大陸共有幼稚園28.92萬家，比2021年減少5,610家；在園幼兒4,627.5萬人，減少177.6萬人。普通小學14.9萬家，減少5,162家；小學教學點7.69萬個，減少6,690個；在校學生1.07億人，減少47.8萬人；招生1,701.39萬人，減少81.19萬人。

其中，幼稚園數量是自2008年以來首次出現衰減，而在校學生則在上一年已經開始減少。公開資料顯示，從2008年到2020年，特別是2010年，中國國務院頒布「國十條」後，令大陸學前教育行業規模快速擴大，但2020年幼兒園數量增速放緩。

報導指出，經濟低迷加上鼓勵生育政策的成效不彰，去年大陸出生人口僅956萬人，為60年來首次人口萎縮，專家預估，今年出生數可能會進一步減少至800萬人以下。一家私立幼兒園園長坦言，大陸幼兒園從過去的「報名難」變成「招生荒」，原因是近些年生育率的下降，導致能夠上幼兒園的小孩數量驟減。

「首輪幼稚園的關停潮已經到來了。」首都師範大學副教授、學前教育研究會理事夏婧表示，對大陸的幼兒教育行業來說，以後會愈來愈困難，很多幼稚園還在掙扎，但趨勢已不可逆轉。隨著人口未來不斷向大城市集中，當前情況最危急的是在四五線城市，而非北京、上海等一二線大城市。另一方面，大陸生育率持續下降，受到影響的不只是教育圈，譬如，乳製品行業、嬰童服裝等母嬰市場也出現萎縮。由於在經濟的人口紅利消失下，大陸政府為鼓勵生育，近期多地密集發布促生育的獎勵、補貼政策。