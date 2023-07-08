上海攜手螞蟻、百度 攻區塊鏈、自駕

在上海舉辦的2023世界人工智能大會8日閉幕，共完成32個重大項目簽約，總額人民幣（下同）288億元。除了最火熱的大模型外，上海也夥螞蟻和百度等民企，在區塊鏈與自駕領域推進發展。

綜合陸媒報導，2023世界人工智能大會8日公布，期間共有32個重大產業項目簽約，總額達288億元。總計涵蓋大模型與機器人等超30款新品在該大會首次發表，同時參展企業數與面積均創新高。

大模型無疑是此次大會鎂光燈焦點，日前大陸亦集合阿里、百度、華為等企業，組建大模型國家隊推動發展。在大模型風口之外，作為東道主的上海也有不少部署，包括未來應用趨勢自動駕駛，與曾紅極一時但如今聲量驟降的區塊鏈。

上海浦東新區8日就公布，給予百度智行、AutoX安途、小馬智行等三家企業15輛車首批無駕駛人智能網聯汽車道路測試牌照，大幅推進區域自動駕駛測試進度，追趕當前發展自駕快速的廣東等地區。

數位貨幣與其基底區塊鏈技術當前熱度雖消退，但上海仍不斷深耕相關技術的應用，尤其當前大陸結束對金融科技的高壓監管，使該領域有發展機遇。上海經信委8日公布，市內已有264家區塊鏈備案企業，數量居大陸第二，主導國際標準10多項，投資海外區塊鏈企業和開源項目超過500個，將用區塊鏈技術帶動轄區產業發展。