歷經整改 螞蟻估值降至5,671億人民幣

在7日晚整改與相關罰則塵埃落定後，螞蟻集團8日隨即宣布，以自有資金買回不超過總股本7.6％的股份，補充員工激勵池、吸引人才、滿足股東流動性需求，並公布估值約為人民幣（下同）5,671億元，較2018年時下降約40％。

大陸金融監管機構7日公布對螞蟻集團相關罰則，並宣布對螞蟻與騰訊財付通等平台金融業者的集中整改告一段落，進入常態階段，使金融科技產業鬆一口氣。相關消息帶動阿里巴巴ADR在7日大漲，盤中漲幅一度超過9％，收盤大漲8％。

重振旗鼓的螞蟻集團在8日表示，為補充員工激勵池以持續吸引人才，且進一步滿足股東對流動性的需求，將以自有資金回購現有股東的部分股份，回購比例不超過總股本的7.6％。相關事項已獲得公司董事會批准，並提交股東大會審議。

螞蟻指出，為合理確定回購價格，聘請海內外知名投行作為財務顧問根據估值報告定價，本次螞蟻回購的價格對應公司估值約為5,671億元，2018年C輪融資估值時約9,600億元下降約40％。

相關資訊指出，螞蟻集團近兩年持續加大科研投入，去年研發投入達到204億元。螞蟻也持續為股東提供可行的流動性方案，截至去年底已實施兩次分紅，所有股東也能在比例內自願選擇是否參與此次回購。此外，螞蟻表示，杭州君瀚和杭州君澳的自然人股東已自願放棄參與回購。

證券時報引述浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任盤和林表示，君澳和君瀚的自然人股東就是螞蟻創辦團隊和核心高管，不參與回購、不減持的態度反映對螞蟻的長期信心。

富春山資本董事總經理陳達表示，啟動股份回購象徵螞蟻已進入發展新階段，會再次專注業務。而此前已有多家機構下調螞蟻與其他網企估值，代表市場對於螞蟻下調的新估值已有預期，比起估值波動，螞蟻整改完成給公司帶來發展確定性，使不少人對螞蟻前景感到樂觀。在此次整改中，螞蟻總計被大陸金融監管機構處以罰沒71.23億元。騰訊財付通亦被人行開罰，處以罰沒近30億元。