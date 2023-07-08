何立峰會葉倫 強化中美對話

美國財長葉倫（Janet Yellen）訪中行程進入第三天，與中國國務院副總理何立峰會晤，持續為美中對話營造氛圍。葉倫表示，作為全球兩大經濟體，美中必須公平競爭並密切溝通，以避免誤解，雙邊經濟可以通過沒有爭議的方式往來，且需要公平的規則。

路透報導，葉倫與何立峰會談長達三個多小時，雙方皆淡化對於本次會晤成果的期望，而尋求進行坦率且直接的外交互動。儘管關係緊張，但美中貿易額於2022年仍創新高，達6,900億美元。葉倫向中方表示，這顯示兩國企業有足夠的空間進行貿易和投資。

美國財政部公布葉倫的講稿指出，美中兩大經濟體針對共同利益領域保持對話的同時，也要在分歧領域維持溝通，應就經濟和貿易分歧保持密切接觸和直接對話，這將有助於雙方了解全球經濟前景，避免誤解。

葉倫重申前一日與中國國務院總理李強會晤時的立場，強調美國並非尋求與中國進行「贏者全拿」的經濟競爭，而是希望在公平規則的基礎上，與中國進行兩國均可長期受益的良性競爭。美國也將繼續對中國貿易行為表達關切，採取具針對性的行動保護國家安全。

此前美中關係因氣球事件陷入谷底，葉倫此行是繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）破冰訪中以來，第二位出訪中國的拜登政府內閣官員。對此，何立峰表示，對偶發事故包括中國民用無人飛艇飄入美國上空，導致落實中美兩國元首的共識出現困難感到遺憾。

此外，葉倫訪中也為中美即將開啟的合作發揮承上啟下作用，她於8日與能源基金會北京辦事處總裁鄒驥等可持續金融領域的代表會面。葉倫指出，美國和中國繼續在氣候金融方面的合作至關重要，呼籲雙方於氣候融資等方面深化合作，解決全球暖化造成的「存亡威脅」。

美國官員日前透露，美國氣候特使凱瑞（John Kerry）近期將接棒前往中國，成為近兩個月以來第三位訪中的美國官員，雙方將進一步與商議並展開應對氣候變遷方面的合作。