福斯通用撤出俄國 陸車補位狂吞4成市場

俄烏戰爭開打近17個月，俄羅斯遭到西方國家制裁，在福斯、通用等跨國車企撤出當地市場後，讓大陸車趁機大舉搶進俄羅斯。據最新數據顯示，大陸汽車銷量已搶占俄羅斯新車銷量近4成，從市占率來看，排名前10的品牌中有6個來自中國大陸，包括哈弗、奇瑞和吉利等，陸車持續填補歐美日韓車廠的空缺。

路透此前報導，大陸品牌車今年1~2月在俄羅斯市占率高達 37.15%，比去年同期9.48%大幅度暴增，而歐系、日系與韓系車市占從70%狂掉至22.6%。

快科技報導，俄羅斯分析機構Autostat表示，大陸品牌汽車銷量已經衝上俄羅斯新車銷量近40%。今年6月俄羅斯銷售8.2萬輛，高於5月的7.2萬輛，比去年同期3.2萬輛激增151.8%。

過去俄羅斯汽車產業多半依賴海外進口，但從去年開始，俄羅斯新車銷量暴跌，推升本土品牌的拉達（Lada）汽車，在今年上半年的市占率從2022年的20.8%成長至33.5%，拉達6月銷量更年增近4倍。

從市場版圖來看，俄國汽車銷售排名前10的品牌中有6家來自大陸，包括哈弗、奇瑞和吉利等，陸車持續填補歐美日韓車廠的空缺。

歐洲企業協會（AEB）6日發布數據顯示，大陸的奇瑞、哈弗和吉利品牌位居俄羅斯本土品牌拉達之後，躋身今年上半年俄羅斯最受歡迎的四大汽車品牌之列。

值得一提的是，俄國拉達銷量143,618輛超過中國三個品牌銷量總和。大陸車占到俄羅斯整體銷量的三分之一以上，當地市場上目前有19個大陸汽車品牌。

（中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀

價格戰休兵？特斯拉及多家陸車企簽承諾書

麥肯錫：陸車企5年內盈利好轉

車企內捲嚴重 陸掀補貼潮