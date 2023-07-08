陸機動車保有量達4.26億 新能源車1,620萬

中共《人民日報》用戶端8日報導，據大陸公安部統計，截至2023年6月底，大陸全國機動車保有量達4.26億輛，其中汽車3.28億輛，新能源汽車1620萬輛；機動車駕駛人5.13億人，其中汽車駕駛人4.75億人。2023年上半年大陸新註冊登記機動車1688萬輛，新領證駕駛人1191萬人。新註冊登記汽車1175萬輛。

2023年上半年，大陸新註冊登記機動車1688萬輛，同比增長1.9％。汽車新註冊登記1175萬輛，同比增長5.8％。其中，載客汽車新註冊登記1034萬輛，同比增長5.6％；載貨汽車新註冊登記133萬輛，同比增長8.1％。

截至6月底，大陸新能源汽車保有量達1620萬輛，占汽車總量的4.9％。其中，純電動汽車保有量1259.4萬輛，占新能源汽車總量的77.8％。上半年新註冊登記新能源汽車312.8萬輛，同比增長41.6％，創歷史新高。新能源汽車新註冊登記量占汽車新註冊登記量的26.6％。

截至6月底，大陸有88個城市的汽車保有量超過100萬輛，同比增加7個城市，41個城市超過200萬輛，24個城市超過300萬輛。其中，北京、成都汽車保有量超過600萬輛，重慶、上海、蘇州汽車保有量超過500萬輛。

汽車轉讓登記數量持續增長，二手車交易市場活躍。2023年上半年，大陸共辦理機動車轉讓登記業務1134萬筆。其中，辦理汽車轉讓登記業務1057萬筆，同比增長5.3％。大陸異地直接辦理交易登記二手小客車157萬輛，更好便利群眾企業辦事，促進二手車流通。

截至6月底，大陸機動車駕駛人數量達5.13億人，其中，汽車駕駛人數量為4.75億人，占駕駛人總數的92.7％。2023年上半年，大陸新領證駕駛人數量1191萬人，同比增長8％。新增「輕型牽引掛車」準駕車型（C6）以來，已有95萬人取得C6準駕車型，更好滿足民眾駕駛小型旅居掛車出行需求，便利駕駛房車旅遊。

2023年上半年，各地公安交管部門積極推行補換領牌證等交管業務「足不出戶」網上辦。大陸網上辦理補換領駕駛證和行駛證、發放臨時號牌等業務5833萬次，同比增長30.9％。

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