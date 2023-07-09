「周杰倫概念股」巨星傳奇擬13日香港上市

被稱為「周杰倫概念股」的巨星傳奇上個月突發宣布延遲上市，如今再次招股，預計13日在港交所敲鑼。

巨星傳奇招股資訊顯示，該公司在於6月30日起至7月5日招股，計劃發行1.27億股，1成於香港作公開發售。值得注意的是招股價明顯降低，由上次的5.5～6.3港幣，改為發售價每股4.25港幣，集資額5.38億港幣，預期將於7月13日掛牌。

巨星傳奇5月底就啟動招股相關工作，原本預計在6月13日上市，但巨星傳奇在6月9日宣布延遲上市的消息。該公司當時表示，因綜合當前的市場環境以及各項因素，同時與保薦人、公司股東及承銷商經過慎重考慮後達成一致，決定不計利息退回申請股款，刊發補充招股章程並延遲上市。

周杰倫母親葉惠美和杰威爾音樂董事楊峻榮是巨星傳奇創辦人之一，上市前持有該公司27.63％股權，被視為一致行動人士的控股股東集團合計持有64.5％股權。此外，與周杰倫長期搭檔的填詞人方文山則是公司首席文化官。

巨星傳奇去年總收入人民幣（下同）3.44億元，年減5.8％，淨利6,038.9萬元，年增38.35％。業務主要為周杰倫、庾澄慶等明星在業務方面的合作，以及銷售魔胴咖啡等新零售業務。

巨星傳奇在招股書中表示，公司業務十分倚賴與周杰倫的合作。2019～2022年，新零售涉及周杰倫或其相關IP宣傳活動產品分別占總收入的83.0％、72.8％、64.8％、45.2％。