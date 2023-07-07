陸家電消費政策在最熱夏季迎紅利

6月初，追蹤印度股市的Nifty 50指數，升穿去年第四季的高位，創下歷史新高，之後的一個月股市繼續節節上升。連同股息在內，Nifty 50指數年初至今回報約8.3％，升幅雖然不及美股、日股等。不過，去年環球大部分資產價格都大幅下跌時，Nifty 50指數仍錄得正回報5.8％。

若用美元計算，其實印度股市去年回報仍跌約4.7％，但跌幅相對輕微。雖然升得少，但同樣跌得少，如果看最近三年的回報，同樣用美元計算，Nifty 50指數「跑嬴」美股標指、那指、日經、恆指等。

去年，美國及歐洲受俄烏戰爭所影響，通膨急升，油價上升是其中一個主要因素。俄羅斯被西方制裁，石油出口轉向亞洲國家，特別是中國及印度。近年，俄羅斯烏拉爾（Ural）原油較布蘭特原油每桶低約20美元，戰爭爆發前，俄羅斯石油只占印度總入口的2％，現時已升至30％，過去伊拉克是最大原油供應國，占比也只是25％。印度進口較便宜的原油可降低生產成本，緩和通膨壓力。印度通膨率於去年4月的7.8％見頂後，反覆回落，今年5月時已回落至4.25％。

全球經濟增長速度最高的國家，印度定必是名列前茅。印度首季GDP年增6.1％，高於市場預期，服務出口及個人消費等皆有所上升，但升幅開始出現放緩。受惠於服務出口上升，印度首季貿易逆差大幅收窄，然而，最新5月份的貿易逆差則升至全年最高，金油以外的進口上升是原因之一。

貨幣政策方面，印度儲備銀行去年跟隨環球各國升息，不過由於通膨並沒有歐美般高企，加上本來印度和美國也存在息差，印度早在今年第一季後停止升息，並維持利率於6.5％。

整體而言，通膨逐漸回落，沒有帶來太大的升息壓力，但通膨走勢未轉向穩定，仍有待觀察。另外，印度經濟未有因為升息而大幅轉弱，展開升息後約一年，今年第一季的GDP反而優於預期，經濟或能承受現時的利率。美國仍在升息，息差正逐漸收窄，但美國利率接近終端，印度有可能按兵不動。因此我們認為印儲行或維持利率不變，並作觀察，這對於企業的借貸環境也是有利的。

印度經濟增長偏高，通膨受控，貨幣政策預料不會進一步收緊（也不易轉向寬鬆），股市破頂後，本益比也只是23倍，接近長期平均，看好印度前景的可考慮分段入市作長線部署。不過，印度是新興市場，政策等風險較高，外圍經濟轉弱會對當地出口帶來影響，投資時也要留意外匯風險。

中港方面，有關家電消費政策近期積極推出，如6月底商務部聯合四部門印發《關於做好2023年促進綠色智能家電消費工作的通知》，以及國常會通過《關於促進家居消費的若干措施》，兩項通知均支持使用已久的家電換新，完善回收安排。官方亦指出首五個月家電以舊換新和綠色智慧家電下鄉銷售額分別年增83.7％和12.6％，反映市場舊換新消費動力有效釋放。

本欄在眾多家電當中，先與讀者分享有關空調產銷情況。先說背景，根據大陸國家氣候中心數據顯示，6月末北部地區錄得連續數天氣溫超過40℃，為氣象紀錄以來，最熱的6月。根據市場統計顯示，7月份空調內銷排產約1千萬部，年增30.9％，在眾多家電中表現突出。高溫天氣在夏季延續或將有助帶動空調銷售。在港上市家電股不多，當中空調收入占比較多的個股已上升不少，投資者或可轉戰收入來源分散的海爾智家，目前預期本益比處於負一個標準差，下行空間相對有限，也或能捕捉政策紅利。

（文／凱基亞洲投資策略部）