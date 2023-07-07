陸6月外匯存底、黃金儲備雙升

中國人民銀行國家外匯管理局7日公布，截至6月底大陸外匯存底規模為3兆1,930億美元，較5月底時增加165億美元，升幅0.52％高於市場預期。

人行數據顯示，6月底大陸外匯存底為31,929.98億美元，較5月底增加164.9億美元，重返增長為僅次於4月底的年內次高點。此前市場預期，6月底外匯存底規模僅會小幅增加至31,780億美元。

今年2月底以來，大陸外匯存底規模持續上升，高點出現在4月底突破3.2兆美元。但5月大幅縮水282.58億美元。今年來大陸外匯存底低點則出現在2月底，報31,331.53億美元。

大陸國家外匯管理局表示，今年6月受主要經濟體貨幣政策及預期、全球總體經濟數據等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，6月外匯存底規模上升。

外管局強調，大陸經濟回升向好態勢明顯，高品質發展穩步推進，有利於外匯存底規模繼續保持基本穩定。

至於黃金儲備方面，則呈現年內持續增加趨勢，截至6月底報6,795萬盎司，較5月底增加68萬盎司。大陸已連續第八個月增加黃金儲備，今年1月底時規模為6,512萬盎司，年內增加黃金儲備規模283萬盎司。

每日經濟新聞引述英大證券首席經濟學家鄭后成表示，美元指數很可能下滑，國際金價中長期則高機率上揚，因此他認為，短期內人行將繼續增持黃金儲備。