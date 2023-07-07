美組聯盟打擊合成毒品 促陸合作

美國擬組織國際聯盟打擊芬太尼（Fentanyl）等合成毒品，於當地時間7日召集84個國家及國際組織參與線上會議，呼籲各國加強對中國的督促，尋求切斷非法供應鏈。中國外交部回應，要美國為雙方開展禁毒合作創造「必要條件」。

路透報導，美國國務院文件顯示，美方擬制定應對芬太尼等藥物濫用成癮問題的政策，發起組織國際禁毒組織，防止合成藥物的非法製造和販運，並查明新出現的藥物趨勢，有效應對其對公共健康的影響。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日主持線上反毒會議。美國國務院主管國際麻醉品暨執法事務的助理國務卿羅賓遜（Todd Robinson）在會前表示，美方過去曾與中國成功合作打擊毒品，如今評估認為，中國需要採取更多行動，「美方已邀請中國參加線上會議，但目前沒有跡象顯示中國將與會」。並指出，中國做為全球合作夥伴，在應對藥物的非法貿易等方面，與美國缺乏合作。美方希望其他國家加入組織，並與中國接觸，有助敦促中方在限制合成毒品的流動等方面採取更多行動。羅賓遜強調，這不是指責，也不是施壓。

美國財政部4月宣布，對兩家中國企業和五名個人實施制裁，原因是其向墨西哥販毒集團供應製毒化學品，以生產非法芬太尼銷往美國市場。

中國外交部發言人汪文斌7日回應，中方在禁毒問題上的立場是一貫的，積極參與國際禁毒合作，堅決反對以禁毒為由對別國進行抹黑攻擊和實施單邊制裁。汪文斌強調，敦促美方採取切實措施，糾正錯誤行徑，為雙方開展禁毒合作創造「必要條件」。