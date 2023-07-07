習近平南京考察 聚焦6G發展

中國國家主席習近平5日至7日赴江蘇展開為期三天的考察，期間他前往位於南京的紫金山實驗室（擁有6G綜合實驗室）、南瑞集團有限公司（能源互聯網領域高科技企業），了解推進重大科技任務攻克難題等情況。習近平此行考察多家高科技企業，引發各界關注。

港媒報導，紫金山實驗室2022年達到6G技術突破，創下目前世界太赫茲無線通訊最高即時傳輸紀錄。太赫茲無線通訊被視為6G核心技術，其巨大的頻譜資源可支撐1Tbps通訊速率，比5G提升10～100倍，打破世界無線通訊即時傳輸最高紀錄，能符合全息及元宇宙通訊等新型應用需求。

習近平6日下午前往紫金山實驗室，並進入展廳、6G綜合實驗室。習近平強調，現在資訊技術飛速發展，顛覆性技術隨時可能出現，要走求實扎實的創新道路，為實現高水準科技自立自強立下功勳。

南瑞集團有限公司則是中國國家電網公司直屬產業單位，由1973年成立的電力部南京自動化研究所發展而來，是中國能源電力及工業控制領域領軍企業。

習近平6日下午到南瑞考察時，聽取南京打造智慧電網國家先進製造業聚落整體情況介紹，察看企業自主可控技術產品展示。

習近平指出，能源保障和安全事關國計民生，是不可忽視的「國之大者」。要加快推動關鍵技術、核心產品反覆運算升級與新技術智慧賦能，提高國家能源安全及保障能力。

習近平強調，江蘇擁有產業基礎堅實、科教資源豐富、營商環境優良、市場規模巨大等優勢，有能力也有責任在推進中國式現代化中走在前、做示範。

美國之音報導，美國政府記取5G被中國占據領先地位的教訓，已著手規劃6G無線通訊戰略，重新確立美國及其盟友在電信領域的領導地位。美國總統拜登5日在白宮和瑞典首相Ulf Kristersson會面，雙方談到協調跨大西洋應對中國挑戰的努力。另外，雙方進一步提到要致力於深化6G先進電訊領域的聯合研究。