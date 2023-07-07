中芯張汝京：兩岸半導體合作 將是這局面

求救台灣？陸半導體教父喊1句 內行爆氣：偷台積電技術還有臉

拜登政府不斷祭出禁令，打壓大陸半導體產業發展。大陸半導體教父、中芯創辦人張汝京之前提出在美中科技戰之下，中國和台灣半導體各有其優劣，兩岸共同發展半導體會是一加一大於二。這番說法引發網友吐槽，「張汝京從台積偷技術被告，還有臉說要合作？」

據媒體報導，中美晶集團榮譽董事長、工研院院士盧明光表示，中美科技戰角力，將延緩中國半導體業發展與成長腳步，但會刺激中國政府投，入更多財力、人力與國力投入產業發展。而台灣可透過此機會，與歐美日等國共同創造發展空間，把全球當成台灣的資源，擴大影響力。

先前張汝京提出在美中科技戰之下，中國和台灣半導體各有其優劣，兩岸共同發展半導體會是一加一大於二。對此，盧明光直言，如果他是張汝京花那麼多時間在中國，他也會這樣說，「但如果我是張汝京、是這麼樣的愛台灣，我就不一定會同意」。

消息一出，引發PTT股板網友熱議，「限制中國又不是限制台灣…」、「1+1？ 要確定自己能算1捏」、「之前10幾20年被中國偷技術還不夠？」、「張汝京就是台灣的叛徒 當年誇口5年內打敗台積」、「合作就是被美國制裁一起下去」。

中芯國際創辦人張汝京，被封為大陸半導體教父，其實他來自台灣，畢業於台大的他，曾在德州儀器擔任工程師。1997年，張汝京回台創辦世大半導體，未料被大股東以50億美元賣給台積電，因此他負氣另起爐灶，帶了上百名台灣員工，到大陸上海創辦中芯國際。

張汝京蓋廠速度很快，卻不擅長經營，由於產業基礎不扎實，就模仿台積電技術，讓中芯種下敗因。2005 年，台積電控告中芯侵權，歷經4年取得勝訴，雙方達成和解，台積電取得中芯2億美元賠償金與中芯10%股權，時任中芯創辦人、執行長張汝京下台，形同為此案「負責」。

（中時新聞網 吳美觀）