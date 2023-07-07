葉倫訪中 陸財政部發聲：脫鉤斷鏈沒贏家

美國財政部長葉倫6日下午搭專機抵達北京，開啟訪中國行程。大陸財政部7日發布新聞稿表示，葉倫訪華是加強兩國財金領域溝通交流的具體舉措；中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰、「脫鉤斷鏈」沒有贏家。

大陸財政部新聞稿稱，經中美雙方商定，美財政部部長葉倫于7月6日至9日訪華，這是落實中美元首峇裡島會晤重要共識，加強兩國財金領域溝通交流的具體舉措。中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰、「脫鉤斷鏈」沒有贏家。中方希望美方以實際行動為兩國經貿關係健康發展、實現互利共贏創造良好環境。

此外，葉倫6日晚間在社交媒體推特發文，概述美方對此次行程的看法，稱此訪為兩國提供了溝通和避免誤解的機會。

「我很高興來到北京會見中國官員和商界領袖。我們尋求健康的經濟競爭，從而促使美國工人和企業受益，並（尋求）就全球挑戰進行合作，」葉倫寫道，「我們將在必要時採取行動保護我們的國家安全，但這次訪問提供了一個溝通以及避免誤解或誤會的機會。」

葉倫還表示，總統拜登已敦促美政府深化美中兩國在一系列問題上的溝通，她期待在此次訪中期間付諸相應行動。

此外大陸《環球時報》報導，談及葉倫此行，中國外交學院教授李海東稱，中方希望此次葉倫訪中取得成果，希望中美經濟實現互利共贏。葉倫訪中過程中，中美之間的合作能否實現、實現多少，很大程度上取決於美方的行動。

李海東說，從中方角度而言，實現中美務實合作存在視窗期，視窗期能否被充分利用，關鍵看美方能否在對中政策中拋棄偏見，拋棄謬誤，採取務實理性、負責任的態度，否則任何形式的視窗期都會被浪費掉。中方始終希望中美之間能夠及時相向而行，止跌企穩，但從美方目前的表現看，距離中方的期望還有很長距離。

（中時 陳柏廷）

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