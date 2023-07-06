世界AI大會上海登場 馬斯克現身

各大企業雲集的「2023世界人工智能大會」6日在上海登場，特斯拉執行長馬斯克現身會場，馬斯克預言，未來地球上機器人數量將會多於人類數量，年底全面自動駕駛的時代將來臨，並稱特斯拉樂意與汽車製造商分享自動駕駛技術。

新浪科技報導，馬斯克6日在世界人工智能大會上發言表示，中國下定決心做一件事的話，一定能做得很好，包括AI產業。自己認為隨著當前AI發展，大約在今年底，就會實現全面自動駕駛，自己對此次預測有較大的信心。

中國企業也積極投入AI，網易執行長丁磊6日在大會表示，AI大模型的創新應用，是網易的首要任務，網易AI大模型正在加速覆蓋百餘個產業應用場景，其中，網易伏羲有靈眾包平台今年將為10萬人提供AI新職業，包含挖掘機遠程駕駛員、AI繪畫師、AI表情綁定師等人機協作的就業職缺。

此前消息預計，此次大會將集中展示全球總計30多款大模型。

（工商時報 楊日興）

馬斯克：中國會有很強的人工智慧能力

7月6日，在上海2023世界人工智能大會開幕式上，特斯拉CEO馬斯克表示，特斯拉非常有興趣將自己的自動駕駛技術與其他汽車製造商進行分享，這個技術是超越時代的，而且會讓汽車使用率大大增加。馬斯克又認為，中國一旦下定決定要做一件事情，就一定能做好，各個產業都是這樣，包括人工智慧，中國會有很強的人工智慧能力。

馬斯克表示，一般家用車一周使用時間為10小時至20個小時，多數時間都在停車場，但對於全自動駕駛的汽車而言，使用時間一周可能在50至60個小時，這樣全自動駕駛的使用率比非全自動汽車快多了5倍。

對於當前特斯拉自動駕駛的進展，馬斯克表示，已經非常接近沒有人類干預的全自動駕駛狀態，已經在美國的道路上測試，現在很少會需要人工干預。他預測要實現全自動駕駛或說4~5級的全自動駕駛，大概今年晚一點時候就能實現。「我以前也做過預測都錯了，但是我覺得此刻做的預測比以往任何時候更接近於現實。」

（中時 林勁傑）

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