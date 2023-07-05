陸砍斷鎵鍺不是最狠 這絕招恐釀科技大戰

北京政府宣布8月1日起對鎵、鍺等半導體材料實施出口管制。外媒披露，美中晶片大戰廝殺多年，由於陸方持續遭美國圍殺，業界人士擔憂，中國下一步祭出殺手級武器「限制稀土出口」，若遭禁運制裁，恐引爆美中新一波科技大戰。

中國商務部及海關總署3日發布公告，指為維護國家安全和利益，自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制，未經許可，不得出口。

路透報導，中國國際礦業協會主席阿克爾（Peter Arkell）直言，中國大陸是要報復美國限制對中國出口半導體產品，「中國要在受打壓的地方，祭出對美國貿易的限制。」

阿克爾表示，鎵、鍺是製造科技產品非常重要的金屬，中國是這些金屬的重要生產國，其他國家在短期或中期要替代中國是一種幻想。

顧問公司Albright Stonebridge Group專家Paul Triolo指出，北京祭出限制，可能鎖定半導體和國防工業企業，有助於中國獲得更多的議價籌碼。

Jeffries分析師認為，中國管制鎵鍺兩關鍵原料出口，是繼封殺美國記憶體晶片大廠美光後更大的行動，這可能導致美中緊張關係加劇，中國不排出實施更多稀土出口管制。

為了降低衝擊，已有美企立馬申請出口許可。美國半導體晶圓製造商AXT表示，將透過中國子公司北京通美晶體，向有關當局申請出口鎵和鍺相關產品。

AXT執行長Morris Young說，正在積極尋求必要的許可，盡量減少對客戶的影響。

據歐盟今年對關鍵原物料的研究，中國是鎵及鍺兩種金屬的最大來源國，鎵供應占94%、鍺供應占83%。

財新網引用海關數據指出，2022年中國鎵產品的最大進口國是日本、德國與荷蘭；鍺產品最大進口國則是日本、法國、德國和美國。

業界人士憂心，中國下一步祭出殺手級武器「限制稀土出口」，若遭禁運制裁，美國電動車及再生能源系統首當其衝，引爆美中新一波科技大戰。

中國是全球最大稀土生產國，稀土應用於許多電動車和戰機、導彈系統等軍用領域，相當具有戰略價值。

（中時新聞網 吳美觀）

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