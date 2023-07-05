陸多省上調最低工資標準 這城市續居榜首

中國大陸人社部公布各省、自治區、直轄市最低工資標準情況（截至2023年7月1日）。目前，共有15個省份第一檔月最低工資標準在2000元（人民幣，下同）及以上，上海以2690元繼續位居榜首。

根據中國《最低工資規定》，最低工資標準是指勞動者在法定工作時間或依法簽訂的勞動合約的工作時間內提供了正常勞動的前提下，用人單位依法應支付的最低勞動報酬。最低工資標準一般采取月最低工資標準和小時最低工資標準的形式。月最低工資標準適用於全日制就業勞動者，小時最低工資標準適用於非全日制就業勞動者。此外，省、自治區、直轄市範圍內的不同行政區域可以有不同的最低工資標準。

目前，最低工資標準檔位最多為四檔，遼寧、吉林、安徽、福建、湖北、廣東、甘肅、新疆等8省份月最低工資標準和小時最低工資標準分為四檔（廣東省深圳市單獨列出），北京、天津、上海、西藏、青海只有一檔。

數據顯示，目前中國大陸有15個省份第一檔月最低工資標準在2000元及以上，依次是上海（2690元）、北京（2320元）、廣東（2300元）、江蘇（2280元）、浙江（2280元）、河北（2200元）、天津（2180元）、陜西（2160元）、山東（2100元）、四川（2100元）、重慶（2100元）、安徽（2060元）、福建（2030元）、湖北（2010元）、河南（2000元）。

相較而言，目前上海月最低工資標準位居中國大陸第一，今年4月1日人社部公布的相關數據顯示，上海月最低工資標準就是首位。從小時最低工資標準看，目前北京以25.3元的標準為全中國大陸最高，同樣在今年4月1日人社部公布的相關數據中，北京小時最低工資標準即為首位。

（中時 林勁傑）

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