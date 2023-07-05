貨幣、財政政策齊發 A股H2評價上修可期

回顧過去一個月，A股呈現上下反覆測試築底走勢。上綜指數近一個月漲幅約 0.43％，深綜指數上漲較多達1.2％，而同時代表滬、深兩市大型藍籌股的富時中國A50指數，近一個月漲幅仍為穩健居中，上漲約1％左右，最新點位約在12,728點附近。從三個指數的日線和周線技術圖表來看，出現了部份「破底翻」的形態，意味著市場短線底部支撐並不弱。

盤面上，電子類股為外資加碼與表現較佳的板塊，其中消費性電子次產業尤為重點，如工業富聯、立訊精密、京東方A、歌爾股份等多檔藍籌股，表現居前列。主要因為蘋果此前發布的Apple Vision Pro短期內雖市場接受度可能低於市場預期，但從中長期而言，以蘋果Apple Vision Pro為代表的XR（增強現實）產品，市場出貨仍然會提高，具有投資機會。

貨幣政策方面，中國人民銀行在6月20日下調政策利率0.1％，將一年期貸款市場報價利率（LPR）下調至3.55％，此前為3.65％；五年期LPR下調至4.2％，此前為4.3％。此次一年期、五年期LPR利率均降低10個基本點，為近10個月來再度降息，將有望對經濟與房地產市場產生刺激效果。雖無法直接視為經濟將好轉的跡象，但卻可能可被定位為刺激下半年經景氣回升的第一步。

而在財政方面，大陸政府已陸續推出汽車、家電消費刺激政策，近期預計再擴及到房地產、基建領域，進行更大規模經濟振興。再加上在7月底，將召開第二季中共政治局會議，會中將總結上半年經濟運行狀況及決定下半年的經濟政策重點，且極有可能在會前宣布刺激經濟措施。本次會議可留意的重點在於，是否針對民營企業提出「優惠」措施。促使民營企業的銀行貸款成長率能高於整體成長，以及使降息、降準所釋出的資金，能更有效率的流向民間企業等。

整體來看，在財政、貨幣等多項政策落實施行下，對於下半年大陸經濟的提振，應可展現更具有效性的結果。畢竟從穩定房市的觀點來看，民營不動產開發商的資金調度是亟待改善的問題，若沒有啟動相關政策，經濟要全面性回升並不容易。此外，美國財長葉倫於7月6日到9日前往中國訪問，有助改善美中關係，改善市場氣氛。

今年以來陸股漲幅落後全球主要股市，且第二季經濟數據多數不佳，使市場信心轉弱。惟北向資金自3月份以來持續賣出後，在6月份起又再度轉為買入，顯示外資正逢低布局，搭配前述官方政策支持，未來陸股將有落後補漲機會。

上半年美國費半、那斯達克、日經、台股、S&P指數分別大漲42％、29％、27％、20％、14％；而上海綜合指數上半年僅上漲3.65％，若是看中小型股為主的深證成指表現則更弱，顯示基期落後。不過外需方面，近期全球經濟展望仍偏向樂觀，而大陸政府持續推動經濟政策、拉動內需下，可有效帶動信心回溫。因此下半年評價面上修，帶動的陸股的潛在漲幅將是值得期待的，整體仍正向看待A股適合逢回持續布局。

（文／國泰富時中國A50基金經理人游日傑）