糗!陸這款車開到一半噴電池 驚人畫面曝光

大陸電動車百家爭鳴，大陸吉利汽車的子品牌曹操汽車今年3月正式發表「吉利曹操60」，沒想到近日在成都二環快速道路行駛時，整個電池組竟然脫落掉在馬路上，車輛繼續向前滑行約20公尺後才停了下來，陸媒分析，這個詭異的現象可能是因為更換電模組時未正常鎖緊。

曹操汽車是大陸吉利汽車的子品牌，「吉利曹操60」是專門為共享出行模式打造，強調「車電分離」，即購車時不需負擔電池費用，讓出行服務的司機更容易入手，沒想到這次物理上真的「車電分離」。

至於「吉利曹操60」的電池為什麼會掉下來？根據新浪財經報導，當天該車在不同的換電站之間移動，沒有像日常一樣由機器人進行電池的安裝，而是由人工進行安裝，研判是工人在緊固螺栓過程中，手工操作鎖緊沒做到位，導致固定螺栓沒能發揮作用，是特殊情況下的人為失誤。

報導提到，四輪電動車換電並非吉利首創，目前全世界最大的四輪電動車換電服務是大陸蔚來汽車（NIO），目前蔚來換電服務，還沒發生過這樣的電池脫落事件。蔚來宣稱，公司累計完成2200萬次換電，並在大陸境內設置1500座換電站。

全球電動車業進入大競爭時代，美國財經媒體專欄作家David Fickling撰文指出，大陸的電動汽車初創公司正掀起破產潮，但這反而是個好消息，他強調，大陸電動車業大廠當家，繁榮期才剛開始。

（中時新聞網 邱怡萱）

延伸閱讀

打不過陸電動車 西方老牌車廠僅1家還在中

電動車陷紅海 五年逾百家陸車廠陣亡

吉利汽車 去年獲利優預期