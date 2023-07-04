巨頭坦承很糟糕！大陸房地「慘」況曝光

大陸房地產遭痛擊！巨頭認了「很糟糕」 慘烈現況曝光

大陸經濟前景未明，復甦力道低於市場預期，不少專家將原因歸咎於房地產市場陷入疲軟，銷量第二大的萬科集團董事長郁亮在股東會上坦言，大陸房地產市場的實際狀況比預期更糟，不僅收回先前的中性觀點，還透露短期內會面臨更大的壓力。

美國財經媒體報導，郁亮曾在3月駁斥，大陸房地產市場復甦只是暫時現象的看法，如今說詞出現改變，驗證市場上的擔憂，郁亮坦言6月新屋與中古屋的看房率下滑，銷售並不樂觀。

分析師Rosealea Yao的看法更加悲觀，她從銷售數據觀察，推估大陸房地產市場的危機尚未觸底，甚至處在非常危險的狀況。大陸百大房企6月新屋銷售額為5267.4億人民幣（約新台幣2.2兆）比去年同期下跌近3成。

除此之外，百大房企中將近6成的廠商6月業績跌幅大於3成，其中27家災情慘重更是衰退5成，若狀況未能順利改善，危機恐會從房地產向外蔓延至其他產業。

經濟學人也曾警告，大陸似乎會重蹈日本1989年資產價格泡沫化的覆轍，且狀況恐更加糟糕，在於民眾的消費力因資產價格驟降而下滑，且政策仍以促進出口與投資為主，內需消費不夠力，疲軟狀況會從房地產蔓延至各行各業。

（中時新聞網 郭宜欣）