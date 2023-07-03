唐山鋼企限產 亞洲鋼市吃補

繼6月底加強現有污染管控措施後，大陸鋼鐵重鎮河北省唐山市3日再傳減產消息。陸媒報導，唐山因空氣品質排名持續下滑，要求自7月1日至31日，該市11家A級鋼企按協商減排落實管控措施，B級以下鋼企燒結機停產50％，高爐等比例降低生產負荷。台灣鋼鐵業者認為，此舉有助大陸減產，對亞洲鋼市則有利價格提升。

陸媒我的鋼鐵網報導，大陸5月全國城市空氣品質報告顯示，在168個城市中，唐山的空氣品質排名倒數第二，連續三個月排在最後20名。為加強污染管控工作，唐山6月下旬要求要求A級鋼企停一台燒結機，其他企業燒結機停一半，對焦化企業也有相關限產要求。

唐山3日傳出重點傳達7月攻堅措施，要求夜間繼續執行燒結機NOx濃度管控。另外，下午6時至隔日上午8時，所有企業全部使用新能源車，禁止國六排放標準以下車輛進出等。

報導指出，唐山區域內鋼企都已執行攻堅措施，目前A級鋼企燒結機限產30％，B級以下鋼企燒結機限產50％。截至3日，有4座高爐計畫7月進行檢修，涉及產能約每天2.1萬噸，且未來區域內高爐檢修有持續增加的可能性。

市場分析，唐山環保限產持續影響鋼企燒結，但由於區域內多數鋼企燒結礦庫存充裕，限產下預計燒結礦庫存能堅持20天左右，暫無壓力。

2023年1～4月唐山粗鋼產量預估4,600多萬噸，年增17.29％。後期如果按照產量平控的政策要求落實，5～12月唐山粗鋼產量應維持在7,814萬噸，年減7.86％。但考量到2023年第三季、第四季北方秋冬供暖季限產的影響，粗鋼減產可能會在第三季、第四季發生。

中鋼執行副總黃建智表示，唐山地區鋼廠產量占大陸全體產量極大，約12.5％（約1.3億噸），在此限制下，將有利於大陸鋼鐵產量降減，改善供需平衡。黃建智指出，相信其他地區的鋼廠生產，應該也會被要求類似的做法，以控制空污，對亞洲鋼市而言，大陸的鋼材出口或將更有約制力量、減少出口，有利價格提升。黃建智認為，大陸減少出口對於近期疲弱的鋼市而言，將會有正面的幫助，但還要再觀察1至2周，預期短時間內還不會有劇烈的價格變化。