反制「去風險」 中國管制鎵、鍺出口

中美晶片戰升級，針對美國聯合荷蘭、日本擴大封鎖中國半導體產業，中國商務部3日以國安名義，宣布自8月1日起對涉及半導體原料的鎵、鍺實施出口管制，業者未得到許可，不得出口。由於中國為鎵、鍺儲量大國，鎵更涉及當前各國全力研發的第三代半導體，此舉恐衝擊全球半導體市場。

由於美國財長葉倫6日將訪中，中國此時釋出口禁令，時間點頗堪玩味。外媒日前披露，美方最快7月初頒布最新對中晶片禁令，意在限制中國AI科技發展，但禁令將等到葉倫返美後再宣布。但此刻中方從半導體原料上掐緊產業喉嚨，反制意味甚濃。

美股3日開盤後科技股漲跌互見，費城半導體、那斯達克指數均呈上揚，美科技類股似乎未受到此消息面影響。

中國商務部及海關總署3日公告稱，為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制，相關措施自8月1日起實施。

其中，鎵相關物項包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、砷化鎵等八類。鍺相關物項包括金屬鍺、磷鍺鋅等六類。

公告指出，出口經營者應按照相關規定辦理出口許可手續，並透過省級商務主管部門向中國商務部提出申請，商務部收到申請後將進行審查，若企業未經許可出口、超出許可範圍出口或存在其他違法情形，將由商務部或海關等給予行政處罰；構成犯罪者，將依法追究刑事責任。

此次中國管制出口的鎵和鍺，均是半導體重要材料。鎵的化合物廣泛用於微波通訊、積體電路、發光二極體等。鍺用於製造電晶體、光纖通訊及各種電子裝置。中國擁有全球最大的鎵礦儲量，鍺礦儲量則占全球四成。目前半導體行業是中國金屬鎵最大的消費領域，約占總消費量的八成。

在半導體領域，第三代半導體以碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）為主。近年中國在以矽材為主的晶片領域投入大量資源，但是成效不彰，且在美方「卡脖子」下難以發展先進製程。因此從「十四五」規劃起，中國全力發展第三代半導體，相關技術領域投下約人民幣10兆元，希望實現彎道超車。

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