反制美歐 陸對半導體材料鎵鍺祭出口管制

中美晶片戰宣告升級，在美國聯合荷蘭、日本擴大封鎖中國半導體產業之際，中國3日同樣以國安名義，宣布自8月1日起對涉及半導體原料的鎵、鍺實施出口管制，業者未得到許可，不得出口。由於中國為鎵、鍺儲量大國，鎵更涉及當前各國全力研發的第三代半導體，中國此舉恐影響全球半導體市場。

綜合外媒報導，中國商務部及海關總署3日公告稱，為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制，相關措施自8月1日起正式實施。其中，鎵相關物項包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵。鍺相關物項包括金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺。

公告指出，出口經營者應按照相關規定辦理出口許可手續，並透過省級商務主管部門向中國商務部提出申請，填寫兩用物項和技術出口申請表及提交相關文件。

商務部將自收到出口申請文件之日起進行審查，或者會同有關部門進行審查，並在法定時限內做出准予或者不予許可的決定。若企業未經許可出口、超出許可範圍出口或存在其他違法情形，將由商務部或海關等部門給予行政處罰。構成犯罪的，將依法追究刑事責任。

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