陸電動車業掀破產潮 美作家:反而是好消息

全球電動車業進入大競爭時代，美國財經媒體專欄作家David Fickling撰文指出，大陸的電動汽車初創公司正掀起破產潮，但這反而是個好消息，他直指大陸的電動車產業榮景才剛開始。

David Fickling表示，近來大陸的電動車製造廠商數量驟減，2019年註冊的廠商約有500家，但目前已縮減至約五分之一左右，其中前四大廠家的總市占率高達60%，這也顯示電動車業不再是高度競爭性的產業，反而呈現溫和集中化的局面。

David Fickling說，如果大陸的電動車製造廠商劇減，原因是整個產業的銷售量減少，或是獲利率下降，這是一大噩耗，但實況情況並非如此，統計今年3~5月期間，大陸純電動與油電混合車的總銷量約達190萬輛，約占汽車總銷量的三分之一。根據ING集團估計，這個占比到2030年將超過50%，且最快到2025年電動車價格將會下降，換言之，電動車產業已經從初期靠政府補助的成長期，逐漸進入成熟期。

David Fickling提到，美國汽車業在20世紀初期也呈現一片混亂的狀態，當時無論是滾珠軸承技工、蒸汽機修理工、客車製造商、管路供應商、瑞士賽車選手及腳踏車製造業者，大家都想分一杯羹。後來經過不斷整併，到1920年代只剩下三家大廠：通用、福特以及克萊斯勒。

大陸情況也是如此，David Fickling續指，比亞迪銷量居首，該公司最初是製造手機電池以及傳統的汽油車，經過數年轉型之後，獲利從2020年開始起飛，統計到今年3月底止的一年內，比亞迪自由現金流量達到260億元人民幣，直逼美廠特斯拉。

特斯拉則銷量居第二名，該公司執行長馬斯克在5月召開的股東會上說，特斯拉的Model Y是大陸最暢銷的休旅車，新車掛牌量僅次於比亞迪，而這兩家公司幾乎占有大陸一半的電動車市場。

David Fickling最後總結，近年大陸許多新創企業靠政府補助起家，但本身缺乏製造汽車的實際經驗，因此一旦政府取消獎勵措施，條件不夠完備的業者就被擠出市場。他強調，大陸電動車業大廠當家，繁榮期才剛開始。

（ 中時新聞網 邱怡萱）

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