特斯拉第二季交付46.6萬輛超預期兼創紀錄

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）美東時間2日宣布，2023年第二季向全球客戶交付46.61萬輛汽車，年增達83％，高於此前市場預期的44.8萬輛，並創下季度交付紀錄。

此一成績反映出特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）此前表示透過降價爭取銷量的策略達到效果。另外，特斯拉將於7月19日美股收盤後公布第二季業績。

香港經濟日報3日報導，2023年第二季度期間，特斯拉的Model S／X的交付量為1.92萬輛，Model 3／Y的交付量44.69萬輛。由此計算，Tesla在2023年上半年共交付88.9萬輛汽車，完成全年目標近50％。

至於特斯拉第二季的汽車產量為47.97萬輛，年增86％，也高於市場預期的45.66萬輛，雖然同樣延續產量高於交付量的情況，但成功的將產量和交付量差距由第一季的1.8萬輛，收窄至1.36萬輛。

馬斯克此前表示，特斯拉可犧牲其行業領先的利潤率，以在經濟衰退期間推動銷量增長，並且跟上日益激烈的競爭。為推動交付量，特斯拉今年上半年掀起降價潮，而進入下半年後，特斯拉7月1日又立即調降中國現貨新車售價。

特斯拉中國7月1日剛宣布，用戶購買全新Model S／X兩款車型現車，即可享受人民幣3.5萬至4.5萬元不等的優惠福利。

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