阿根廷首用人民幣付到期外債

人民幣國際化進程持續推進，阿根廷經濟部6月30日宣布，該國當日使用特別提款權和人民幣，向國際貨幣基金組織（IMF）償付27億美元到期外債，寫下該國首度使用人民幣償付外債紀錄。阿根廷央行行長佩斯（Miguel Pesce）表示，阿中兩國建立成熟的貿易結算機制，對兩國都是利多。

大陸央視引述阿根廷國家通訊社報導，阿根廷經濟部指出，該外債款項約17億美元使用特別提款權支付，其餘部分使用人民幣支付。阿根廷經濟部官員下周將率代表團前往IMF總部，就下一步債務償還進行磋商。

此前，阿根廷央行於當地時間6月29日宣布，將人民幣納入該國銀行系統允許進行存取的幣種，批准阿根廷國內銀行機構開設人民幣儲蓄和活期存款帳戶業務。

新華社引述佩斯30日表示，這是阿根廷歡迎人民幣國際化的一環，中國是阿根廷最重要的交易夥伴之一，在雙邊貿易中直接使用本幣結算可以有效降低交易成本，兩國已經建立成熟的貿易結算機制，形成優勢，對兩國來說都是利多。

隨著中國積極推行人民幣國際化，4月份訪中的巴西總統魯拉，在訪問金磚國家新開發銀行時提出，國際貿易可用人民幣或金磚國家貨幣結算。泰國央行行長4月也曾表示，正與人行討論使用本幣結算，以減少外匯風險。

不過，英國獨立智庫官方貨幣與金融機構論壇（OMFIF）6月公布研究指出，在地緣政治風險影響下，目前僅13％央行表態有意願增加人民幣持有比重，低於2022年的30％。

該機構預估，儘管「去美元化」意識高漲，但未來十年內，美元將保持世界主要儲備貨幣的霸權地位，人民幣仍難以取而代之。