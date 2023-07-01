兩岸金融合作推手 潘功勝訪台曾提四倡議

新任中國人民銀行黨委書記、可望接任人行行長的潘功勝，是兩岸金融交流的重要推手，2014年他曾經訪問台灣，並提出兩岸金融合作的四項倡議，包括加強合作頂層設計、深化兩岸金融合作機制、共同提升國際競爭力，以及支持台灣發展人民幣離岸市場。這些倡議，至今仍是兩岸金融合作的重要目標。

潘功勝在2012年從農行副行長轉任人行副行長之際，正值兩岸經貿和金融合作加速期，雙方交流互動頻繁，而潘功勝當時在人行的主要職責之一，便是推動兩岸金融交流合作。

兩岸金融界自1990年代便建立交流機制，雙方每年舉辦一次兩岸金融學術研討會，由兩地輪流舉辦。在2008年馬政府上台之後，兩岸加速推動金融交流合作，參與層級也隨之提高，雙方均由央行副行長層級（陸方以中國金融學會副會長名義）參與，包括吳曉靈、易綱和潘功勝等現任或卸任人行副行長，均曾出席該研討會並致詞。潘功勝在2014年便是透過這個交流平台訪台。

潘功勝訪台時，針對兩岸金融合作提出四大倡議。首先，服務兩岸實體經濟發展及維護金融穩定，加強兩岸金融合作的頂層設計。他指出，兩岸維護金融穩定面臨不少壓力，貨幣政策需進一步規劃，兩岸應加強經驗交流和資訊共享，促進兩岸金融穩定。

其次，經過兩岸深化金融合作加速期和誘發期，要「進一步做深、做實現有機制」，及時針對兩岸金融問題進行討論磋商，推動解決問題的相關規則，讓兩岸金融界看到更大榮景。

第三，兩岸各自發揮經濟優勢特性，共同提升華人金融國際發展競爭力。潘功勝提出，網路金融、跨境人民幣業務、財富管理、資本市場及養老保險等議題，都能促進兩岸金融合作大融合。

第四，支持台灣人民幣離岸市場的加速發展，包括兩岸人民幣結算、融資或產品研發中心，大陸非常支持台灣人民幣離岸市場的基礎建設，希望兩岸擴大各領域的合作。