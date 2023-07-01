歐盟對中戰略 去風險但不脫鉤

歐盟峰會於6月30日落幕，會議明確將「去風險、不脫鉤」定調為歐盟對中國戰略。中歐關係回暖之際，各國同意繼續保持與中國的經貿關係，並減少對中國的經濟依賴。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會後表示，歐洲企業比國家更需要尋求去風險化。

綜合外媒報導，近期歐洲國家廣泛表態「去風險、不脫鉤」的對中政策，這項概念在本次峰會的聯合聲明中正式登場，成為歐盟未來的戰略指導方針。聲明強調，歐盟與中國將繼續是重要的經濟和貿易夥伴。

德國之聲引述歐盟表示，儘管存在不同的政治和經濟制度，但歐中都有興趣推動發展建設性的穩定關係，將繼續保持合作，應對全球挑戰。值得注意的是，聲明持續以「制度性對手」形容中國，但最新聲明將此排在「夥伴」和「競爭對手」等定位之後。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會後表示，「外交去風險化」是歐盟政策核心，使歐盟針對俄烏議題等情況下，對中國採取強硬態度，同時打開歐中在貿易和全球暖化等問題的溝通管道。

對台海局勢，歐盟峰會聲明重申，反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀企圖。歐盟並籲中國運用其對俄影響力，促俄立即無條件從烏克蘭完全撤軍。路透引述蕭茲會後指出，歐盟企業較國家更須尋求「去風險化」，避免陷入對中國過度依賴，透過供應鏈、市場和直接投資的多元化，務實地對待中國的經濟增長，但這並非短期項目，且須由企業決定。

華爾街日報日前報導，為降低歐美「去風險」傷害，同時鞏固中國龐大市場發展，阿斯特捷利康、福斯汽車等歐企，相繼選擇將中國業務剝離，採取「孤島運行」。

6月剛結束訪問德法行程的中國總理李強，27日出席夏季達斯沃論壇時表示，部分國家所謂「去依賴、降風險」的說法是偽命題，反對人為把經濟貿易問題政治化，呼籲各國應維護全球產業、供應鏈的穩定與暢通。